Данные по занятости в США вышли неожиданно сильными - FxPro

"Данные по занятости в США вышли неожиданно сильными, - указывают эксперты FxPro. - В июне работодатели создали 224 тыс. рабочих мест, против ожидавшихся 160, перечеркнув опасения резкого охлаждения экономики. Сильные данные вызвали немедленные покупки доллара, укрепив его на 0.3% менее чем за 15 минут, так как участники рынка принялись переоценивать шансы на агрессивные смягчения политики ФРС позже в этом году".

Ранее аналитики FxPro предупреждали о том, что рыночные ожидания излишне мрачные, и что данные могут запустить волну покупок USD. Фондовые индексы США оказались под давлением все по той же причине: из-за сокращения надежд на стимулы от ФРС. Рынки акций реагировали последнее время на данные в стиле "чем хуже, тем лучше". Поэтому сильные показатели способны запустить продолжительную волну коррекции фондовых индексов SPX и DJI, которые недавно коснулись важных круглых уровней на исторических максимумах.