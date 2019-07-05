РФ стоит в начале длинного цикла смягчения кредитных условий в попытках поддержать экономический рост - Райффайзенбанк

На взгляд аналитиков Райффайзенбанка, интересным является сегодняшнее заявление председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной: "Сейчас мы видим: проинфляционные риски небольшие и продолжают снижаться. Мы видим последние слабые данные экономики, и конечно, это нас заставит, видимо, серьезно в июле подумать по поводу траектории снижения ставок. Исходя из этого, будем выбирать и шаг." Это заявление вместе с предстоящим ослаблением регуляторных условий, по мнению экспертов Райффайзенбана,к означает, что РФ стоит в начале длинного цикла смягчения кредитных условий в попытках поддержать экономический рост (возможно, что и диапазон нейтральной ставки с текущих 6-7% будет пересмотрен в сторону понижения). В целом это будет основной тенденцией на всех рынках в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе, принимая по внимание по сути уже произошедший разворот курса монетарной политики ФРС (“накачивание деньгами экономики, чтобы как можно дольше отсрочить кризис” – высокий уровень долга не оставляет иного выбора).