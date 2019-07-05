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05 июля 2019 года 14:58
Пока доллар будет укрепляться - ИК QBF
"В последнее время на мировом валютном рынке активно обсуждается тема возможной девальвации доллара США. Понятно, что эти разговоры возникли на почве различных заявлений американского президента, которые он делает в своем твиттере. Например, во вторник Дональд Трамп прямо сказал, что ЕЦБ и Китайский Народный Банк девальвируют свои валюты и получают конкурентные преимущества, США должны поступать так же. Однако, несмотря на это доллар США не только не падает, но и начал расти к основным валютам. Индекс доллара DXY снова вернулся к уровню 97 пунктов. Объясняется это, прежде всего, тем, что спрэды между гособлигациями США и европейскими бумагами расширяются, спрэд между 10 л. трежерис и 10 л. бундесами дошел до 236 б.п. в пользу трежерис. Такая тенденция наблюдается по всему спектру госбондов. Плюс к этому, растут ставки овернайт в долларах на американском межбанке, последний уровень SOFR был даже выше верхней планки ставки ФРС по федеральным фондам - 2.51! Можно предположить, что тенденция на укрепление доллара сохранится до тех пор, пока ФРС не начнет масштабное ослабление монетарной политики. Когда? Точно не в ближайшие три месяца, поэтому пока доллар будет укрепляться", - комментирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.
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05 июля 2019 года 20:34
Рубль снижается к доллару и повышается к евро в пятницу вечером вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 5 июля. Доллар заметно укрепляется, евро слабеет на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне опережающего падения в паре с долларом после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, которые снизили вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС. читать дальше
.05 июля 2019 года 19:16
Москва. 5 июля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вслед за мировыми площадками после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания снижения ставки Федрезерва в июле; индекс МосБиржи после обновления утром исторического максимума в районе 2850 пунктов откатился к 2835 пунктам, при этом лидерами снижения выступили акции "Россетей" и "Энел Россия" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.05 июля 2019 года 18:35
Сильная статистика по занятости в США существенно сокращает вероятность повышения ставки ФРС сразу на 50 бп - ИК "Велес Капитал"
"В пятницу доллар чувствовал себя весьма уверенно, торгуясь в зеленой зоне на большинстве глобальных площадок, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Еще в утренние часы доллар демонстрировал заметный рост в паре с евро после выхода... читать дальше
.05 июля 2019 года 18:15
"Сбербанк представил финансовые результаты за 6М19 по РСБУ., - отмечают аналитики Альфа-банка. - Мы считаем отчетность УМЕРЕННО ПОЗИТИВНОЙ для акций банка. Чистая прибыль за 6М19 выросла на 12% г/г при сильном ROAE 22,4%. Чистая процентная маржа стабилизировалась на уровне мая; вероятно, в... читать дальше
.05 июля 2019 года 17:30
"В пятницу курс рубля большую часть дня демонстрировал преимущественно нейтральную динамику, курсируя около отметки 63,5, но ближе к вечеру, после выхода неожиданно сильных данных по рынку труда США, российская валюта начала демонстрировать слабость, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон... читать дальше
.05 июля 2019 года 17:02
По нашим оценкам, вероятность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ составляет 65% - ВТБ Капитал
По оценкам аналитиков ВТБ Капитала, вероятность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании составляет 65%, при условии, что в ближайшие недели Банк России не поменяет своим прогнозы по итогам июля, в течение двух недель до принятия решения обменный курс рубля останется... читать дальше
.05 июля 2019 года 16:18
"Данные по занятости в США вышли неожиданно сильными, - указывают эксперты FxPro. - В июне работодатели создали 224 тыс. рабочих мест, против ожидавшихся 160, перечеркнув опасения резкого охлаждения экономики. Сильные данные вызвали немедленные покупки доллара, укрепив его на 0.3% менее чем за... читать дальше
.05 июля 2019 года 15:57
(добавлены 3-6-й абзацы) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила рейтинг для акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Ганелина и Анны Бутко. В то же время прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная... читать дальше
.05 июля 2019 года 15:45
Москва. 5 июля. Доллар немного повышается, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке. читать дальше
.05 июля 2019 года 15:21
РФ стоит в начале длинного цикла смягчения кредитных условий в попытках поддержать экономический рост - Райффайзенбанк
На взгляд аналитиков Райффайзенбанка, интересным является сегодняшнее заявление председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной: "Сейчас мы видим: проинфляционные риски небольшие и продолжают снижаться. Мы видим последние слабые данные экономики, и конечно, это нас заставит, видимо, серьезно в июле... читать дальше
.05 июля 2019 года 14:38
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 62,65 - 64,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль торгуется разнонаправленно, ожидая публикации свежих данных по американскому рынку труда. Российскую валюту поддерживает заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о готовности регулятора до конца года пойти на существенное снижение ключевой ставки, которое подстегнуло спрос на ОФЗ. В то же... читать дальше
.05 июля 2019 года 14:20
Учитывая последние комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о денежно-кредитной политике, аналитик Sberbank CIB Николай Минко полагает, что на июльском заседании ЦБ ключевая ставка, скорее всего, будет понижена на 25 б. п. до 7,25%. В среду и четверг глава Центробанка несколько раз отметила,... читать дальше
.05 июля 2019 года 13:59
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила рейтинг для акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Ганелина и Анны Бутко. В то же время прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Атона", была понижена... читать дальше
.05 июля 2019 года 13:36
До публикации данных по рынку труда США торги по рублю будут проходить в боковом тренде - Sberbank CIB
"В связи с праздничным днем в США вчера ликвидность на рынках снизилась. Значительных изменений на торговых площадках также не наблюдалось. На фоне локального спроса на иностранную валюту пара USD/RUB сместилась до уровней 63,40-63,50 и держалась в этом диапазоне до конца дня. Похоже, что... читать дальше
.05 июля 2019 года 13:23
В первой половине пятницы российский рынок акций показывает слабую разнонаправленную динамику, индекс Мосбиржи пытается удержаться вблизи исторических максимумов, указывает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Вторая половина дня может оказаться более благоприятной для... читать дальше
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