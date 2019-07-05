Пока доллар будет укрепляться - ИК QBF

"В последнее время на мировом валютном рынке активно обсуждается тема возможной девальвации доллара США. Понятно, что эти разговоры возникли на почве различных заявлений американского президента, которые он делает в своем твиттере. Например, во вторник Дональд Трамп прямо сказал, что ЕЦБ и Китайский Народный Банк девальвируют свои валюты и получают конкурентные преимущества, США должны поступать так же. Однако, несмотря на это доллар США не только не падает, но и начал расти к основным валютам. Индекс доллара DXY снова вернулся к уровню 97 пунктов. Объясняется это, прежде всего, тем, что спрэды между гособлигациями США и европейскими бумагами расширяются, спрэд между 10 л. трежерис и 10 л. бундесами дошел до 236 б.п. в пользу трежерис. Такая тенденция наблюдается по всему спектру госбондов. Плюс к этому, растут ставки овернайт в долларах на американском межбанке, последний уровень SOFR был даже выше верхней планки ставки ФРС по федеральным фондам - 2.51! Можно предположить, что тенденция на укрепление доллара сохранится до тех пор, пока ФРС не начнет масштабное ослабление монетарной политики. Когда? Точно не в ближайшие три месяца, поэтому пока доллар будет укрепляться", - комментирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.