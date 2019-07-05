Атон поднял рейтинг акций Мосбиржи до "выше рынка", но снизил оценку на 2%

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила рейтинг для акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Ганелина и Анны Бутко.

В то же время прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Атона", была понижена со 127 рублей до 125 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 126,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 107,2 рубля за штуку.