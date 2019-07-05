Мы считаем, что ЦБ понизит ставку на 25 б. п. в июле - Sberbank CIB

Учитывая последние комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о денежно-кредитной политике, аналитик Sberbank CIB Николай Минко полагает, что на июльском заседании ЦБ ключевая ставка, скорее всего, будет понижена на 25 б. п. до 7,25%. В среду и четверг глава Центробанка несколько раз отметила, что регулятор внимательно рассмотрит возможность снижения ставки на 25 б. п. и даже на 50 б. п. Эта риторика, похоже, является попыткой подтолкнуть рынки к тому, чтобы они более основательно учитывали в ценах вероятность снижения ставки на 25 б. п.

В среду Эльвира Набиуллина сообщила, что на июньском заседании, когда ставка была понижена на 25 б. п. до 7,50%, также рассматривались варианты сохранения ставки без изменений или снижения ее на 50 б. п. В итоге регулятор сделал выбор в пользу снижения на 25 б. п., а не на 50 б. п., предпочтя "двигаться ... небольшими шагами", чтобы экономика успевала адаптироваться к новым решениям. Это предполагает, что ситуация позволяла снизить ставку еще больше, а значит, в июле, по мнению эксперта Sberbank CIB, вполне возможно ее очередное снижение, на 25 б. п.

В четверг Эльвира Набиуллина снова заявила, что на следующем, июльском, заседании будет рассматриваться вопрос о снижении ставки. Она еще раз отметила, что ЦБ и дальше будет придерживаться практики снижения ставки "небольшими шагами", но не исключила и более выраженного снижения.

По словам главы ЦБ, темпы инфляции остаются умеренными, как и проинфляционные риски на ближайшие 6-12 месяцев и на 2020 год в целом. Она отметила, что в июле прогнозы меняться не будут, однако будет дана оценка тому, насколько текущая инфляционная динамика соответствует прогнозам ЦБ.

"ЦБ назвал повышение ставки на 25 б. п. в сентябре и декабре 2018 года "упреждающей" мерой, благодаря которой удалось сохранить низкие темпы роста цен даже после повышения НДС с начала этого года, - указывает специалист Sberbank CIB. - Мы считаем, что текущая динамика инфляции благоприятна для снижения ставки, а значит, ключевая ставка может вернуться на уровень 7,25%, что аннулирует эффект от ее упреждающего повышения в 2П18. Как мы понимаем, даже в начале этой недели снижение ставки не было в полной мере учтено в ценах рынка OIS. Похоже, что инвесторы ожидали следующего понижения в сентябре и вслед за ним еще одного в декабре. Создается впечатление, что в последние два дня ЦБ упорно старался подготовить рынок к тому, что снижения ставки следует ожидать раньше. Аннуaлизированная инфляция уже составляет около 4%, а значит, таргетируемый ЦБ уровень достигнут. С другой стороны, экономический рост по-прежнему слабый. Мы полагаем, что ЦБ постарается быстрее снизить ключевую ставку до 7,00% и потом будет смотреть, как поведет себя экономика. Если замедление инфляции продолжится, в течение следующих 12 месяцев регулятор может решиться опустить ставку даже ниже 7,00%. Мы считаем, что ЦБ понизит ставку на 25 б. п. в июле, а затем еще раз в сентябре и таким образом доведет ее до 7,00%".