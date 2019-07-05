До публикации данных по рынку труда США торги по рублю будут проходить в боковом тренде - Sberbank CIB

"В связи с праздничным днем в США вчера ликвидность на рынках снизилась. Значительных изменений на торговых площадках также не наблюдалось. На фоне локального спроса на иностранную валюту пара USD/RUB сместилась до уровней 63,40-63,50 и держалась в этом диапазоне до конца дня. Похоже, что экспортеры продавали иностранную валюту, но не очень активно. Объем торгов на Московской бирже составил лишь $1,4 млрд. Сегодня ожидается публикация отчета по рынку труда США за июнь. По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне увеличилось лишь на 102 тыс. К сожалению, данные ADP в последнее время существенно расходились с официальной статистикой, поэтому их не стоит рассматривать как ориентир. На наш взгляд, если рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства в июне будет меньше ожидаемых 160 тыс., на рынке усилятся ожидания снижения ставки ФРС на ближайших заседаниях, а на глобальных рынках повысится интерес к рискам. Кроме того, многие участники рынка взяли дополнительный выходной в связи с праздником в США, и поэтому после публикации данных по занятости на рынке возможны резкие колебания на фоне низкого объема торгов", - отмечают аналитики Sberbank CIB.