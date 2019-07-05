Заявления главы российского ЦБ вселили оптимизм в участников рынка ОФЗ - Уралсиб

"В четверг торговая сессия на российском рынке началась крайне вяло, что было вполне ожидаемо, учитывая выходной день в США и снижение в связи с этим активности на всех мировых площадках. ОФЗ торговались без единого тренда, а рубль понемногу дешевел, теряя порядка 0,2%. Однако во второй половине дня выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной вернуло оптимизм в сегмент рублевого госдолга. Основные тезисы были следующими: в июле ЦБ может рассмотреть возможность еще одного снижения ключевой ставки, также до конца года не исключен шаг вниз на 50 б.п. Отметим, что до вчерашнего дня большинство участников рынка ожидало дальнейшего снижения ставки не ранее сентября. Оба высказывания рынок воспринял как сигнал, указывающий на более быстрое и резкое снижение ставки в текущем году, что, естественно, спровоцировало покупки ОФЗ. Рубль же никак не отреагировал на заявления, касающиеся ставки. Накануне мы писали, что не видим триггеров для дальнейшего снижения доходностей, однако комментарий по ДКП как раз стал таким триггером, и по итогам торговой сессии доходности вдоль кривой потеряли еще порядка 2–6 б.п. Больше всего сделок, точнее почти треть всего дневного оборота, прошло в семилетних ОФЗ 26226, подорожавших на 0,2 п.п. Также инвесторы проявили интерес к ОФЗ 26205 с погашением в 2021 г., ОФЗ 26227 с погашением в 2024 г. и к ОФЗ 26218 с погашением в 2031 г., более 3 млрд руб. оборота прошло во флоатере ОФЗ 29006", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

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