.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Динамика российских акций утром смешанная, вырос "Ростелеком" на новостях и развернулась вниз после ралли АФК "Система"
.
ГЛАВНОЕ
Нацпроекты повышают производительность труда
Нацпроекты положительно сказываются на повышении производительности труда, полагает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он называет компоненты, необходимые для решения этой задачи
 
Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег
Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских....
 
В будущем права граждан будет защищать цифровой финомбудсмен
На российском финансовом рынке в перспективе может быть создана особая цифровая технология обязательного досудебного урегулирования споров для потребителей, которая будет способна в беспрецедентные сроки удовлетворить претензии граждан, сообщил...
 
Найден способ поднять пенсию до 56% от заработка
Фонды видят альтернативу проекту ИПК в развитии негосударственного обеспечения. Значительно — до 56% от утраченного заработка — увеличить пенсию можно благодаря развитию корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного...
 
05 июля 2019 года 11:44

Динамика российских акций утром смешанная, вырос "Ростелеком" на новостях и развернулась вниз после ралли АФК "Система"

Москва. 5 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, выросли бумаги "Ростелекома" на корпоративных новостях, упали акции "Россетей" и "Энел Россия" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2", а также развернулись вниз после ралли бумаги АФК "Система".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2845,1 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1409,51 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,4%.

Доллар стоит 63,59 рубля (+0,11 рубля).

Выросли рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Ростелекома" (+1,1%, до 80,02 рубля; +3,7% "префы", до 65,25 рубля), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Акции "Ростелекома" подросли на фоне известий о планах компании провести допэмиссию в рамках консолидации Tele2, при сопутствующей оценке бумаг с премией к рынку. Как сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, в правительство РФ внесен проект указа президента РФ, предусматривающий обеспечение госконтроля над "Ростелекомом" при консолидации 100% Tele2, основной сценарий предполагает дополнительный выпуск около 20% акций компании для расчетов. Ориентир сделки составляет примерно 90 рублей за обыкновенную акцию и 75,6 рубля за привилегированную бумагу, утверждают собеседники издания.

Помимо этого, сделка предполагает оплату квазиказначейскими акциями и денежными средствами. О том, что "Ростелеком" может рассчитаться за Tele2 квазиказначейскими акциями, принадлежащими его "дочке" "Мобител", также ранее сообщал "Коммерсантъ".

"Ростелекому" принадлежит 45% Tele2, еще 55% распределены между ВТБ (MOEX: VTBR), банком "Россия" и структурами Алексея Мордашова. Сумма сделки не анонсировалась, также "Ростелеком" не объявлял, как будет финансировать выкуп доли. Глава ВТБ Андрей Костин ранее говорил, что банк в рамках сделки может войти в капитал "Ростелекома". В "Ростелекоме" ожидают, что правительство утвердит все необходимые для покупки Tele2 документы уже летом.

Акции АФК "Система" на старте торгов поднимались до 12,097 рубля (+5%) - максимума с марта 2018 года, после чего развернулись вниз и откатились до 11,125 рубля (-3,4%).

Также подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,7%), "Россетей" (-2,6%, до 1,363 рубля; -2,5% "префы", до 1,628 рубля; дивиденды за первый квартал - 0,08 рубля на "преф" и 0,0244 рубля на обыкновенную акцию), "Энел Россия" (-10,9%, до 1,0135 рубля: дивиденд за 2018 год - 0,1415 рубля на акцию), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%).

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием страной Дня независимости, в пятницу в Азии преобладала умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,2%), однако наметилась коррекция в Европе (FTSE, DAX, CAC 40 проседают на 0,1-0,3%) и проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1% к уровню закрытия среды).

Инвесторы ожидают публикации статистики по рынку труда США (15:30 МСК) и новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 165 тыс. после повышения на 75 тыс. в предыдущем месяце. При этом изменения уровня безработицы не ожидается - 3,6%.

Нефть утром в пятницу также снижается; Brent находится на $0,5 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $63,0 за баррель (-0,5% и -0,8% в четверг), августовская цена WTI - $56,47 за баррель (-1,5% к уровню среды).

По итогам недели котировки нефти могут продемонстрировать самое значительное снижение с мая, поскольку опасения относительно объемов мирового спроса на нефть перевесили продление соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, отмечают эксперты.

С начала текущей недели Brent потеряла 5% своей стоимости, WTI - 3%.

Недавно вышедшие в США статданные о сокращении запасов нефти в стране меньше прогнозов также усилили опасения по поводу избыточного предложения на рынке. Как сообщалось, резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, потенциал роста рынка акций РФ невелик, поскольку оснований для подъема нет, делать новые покупки по широкому спектру бумаг не рекомендуется, лучше сосредоточиться лишь на отдельных спекулятивных идеях.

В пятницу последний день с дивидендами торгуются акции "ЛУКОЙЛа", "Мобильных телесистем" и "РусГидро" (MOEX: HYDR). Если внешний фон в понедельник будет позитивный, то первые две бумаги вполне могут закрыть большую часть дивидендного "гэпа".

Нефть Brent утром скорректировалась вниз к $63 за баррель после попыток превысить $64 за баррель - пока эта отметка выступает сопротивлением, и для ее пробития поводов нет. Если в пятницу на рынок не выйдут крупные "медведи", котировки "черного золота" попробуют закрыться выше $64, считает Антонов.

Как отмечает начальник управления анализа рынков ИК "Открытие брокер" Константин Бушуев, в пятницу возобновятся торги акциями в США, ожидается, что индекс S&P 500 превысит отметку 3000 пунктов (хотя советники президента США Дональда Трампа уже мечтают об индексе Dow Jones на уровне 30000 пунктов). Наиболее важной статистикой будет публикация данных с рынка труда в США за июнь. С учетом данных ADP, вышедших в среду, можно ждать небольшого негативного сюрприза по числу рабочих мест.

Внешний фон явно не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх. На следующую неделю придется пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объемных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. С 15 июля стартует сезон отчетов в США. В России первой будет отчитываться "Северсталь" (MOEX: CHMF) - ориентировочно 19 июля. Наиболее важным событием месяца, на которое будут закладываться рынки, станет заседание ФРС 31 июля, когда денежный регулятор США, возможно, снизит базовую ставку впервые за десять лет, полагает аналитик.

Аналитики компании FxPro также отмечают, что рынки ждут публикации данных по занятости в США. Опасность состоит в том, что ситуация на рынках может оказаться не летним затишьем, а сжатой пружиной, которая выстрелит после публикации статданных. Кроме того, по случаю американских праздников торговая ликвидность на рынках понижена, что способно дополнительно усилить амплитуду колебаний основных активов. Фондовые рынки США подошли к красивым психологическим уровням, и динамика вокруг них может задать тон торгов последующих недель.

В среду был опубликован неофициальный аналог показателя - отчет ADP, который настраивает на выход более слабых данных. Однако рынки вряд ли можно удивить таким поворотом событий. Фьючерсы на процентную ставку закладывают 30% на то, что ФРС сократит ставку на 50 базисных пунктов в конце июля. Это выглядит крайне амбициозным ожиданием "быков": маловероятно, что Федрезерв будет снижать ставку столь резко, при том, что экономика продолжает расти и создает рабочие места (пусть и не так быстро, как раньше). Столь высокие ожидания будет сложно удовлетворить, поэтому высока вероятность, что рынки будут корректировать ожидания по ставке, а это существенным образом отразится на фондовых рынках и долларе - то есть отчет NFP может стать точкой для разворота фондовых рынков вниз.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, на глобальных рынках пока сохраняется умеренный оптимизм, поскольку весьма популярна идея скорого снижения ставок ведущими центральными банками. Фьючерсы на ставку ФРС отражают 100%-ную вероятность ее снижения на июльском заседании, из них 27% - за снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Доходности на долговых рынках бьют рекорды - доходность 10-летних Treasuries на этой неделе ушла ниже 1,95% (минимум с ноября 2016 года), а на европейском долговом рынке доходности 10-летних гособлигаций Германии опускались ниже депозитной ставки (-0,4%).

Вопрос целесообразности понижения ставки ФРС уже на июльском заседании практически не обсуждается в СМИ, в то же время он пока еще однозначно не решен. Экономическая статистика из США на данный момент определенно свидетельствует об умеренном замедлении темпов роста, но пока не дает кардинально негативных сигналов, а фондовые индексы и вовсе держатся на исторических максимумах. До решения ФРС по ставке в конце месяца участники рынка получат первую оценку ВВП США за второй квартал, предварительные индексы деловой активности за июль и данные по рынку труда за июнь (которые будут опубликованы в пятницу, 5 июля). Публикация данных хуже ожиданий может окончательно укрепить уверенность в снижении ставки на июльском заседании Федрезерва, в то время как позитивные сюрпризы могут заставить усомниться в неизбежности такого сценария.

Российский рынок акций продолжает тенденцию к росту, позитивный импульс сохраняется, хотя локально акции смотрятся перегретыми. В пятницу в базовом сценарии возможны попытки индекса МосБиржи протестировать отметку 2850 пунктов. В пятницу без дивидендов торгуются акции "Россетей" и "Энел Россия", следующая неделя будет богата на дивидендные отсечки: в понедельник без дивидендов будут торговаться МТС и "РусГидро", во вторник - "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), "ФосАгро" (MOEX: PHOR), в пятницу - "АЛРОСА", отмечает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подешевели акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3,5%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-1,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,6%).

Подорожали "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+8,9%), акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+6,2%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+3,4%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,403 млрд рублей (из них 1,587 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 1,482 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 июля 2019 года 13:36
До публикации данных по рынку труда США торги по рублю будут проходить в боковом тренде - Sberbank CIB
"В связи с праздничным днем в США вчера ликвидность на рынках снизилась. Значительных изменений на торговых площадках также не наблюдалось. На фоне локального спроса на иностранную валюту пара USD/RUB сместилась до уровней 63,40-63,50 и держалась в этом диапазоне до конца дня. Похоже, что...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 13:23
Индекс Мосбиржи может завершить неделю на мажорной ноте - БКС
В первой половине пятницы российский рынок акций показывает слабую разнонаправленную динамику, индекс Мосбиржи пытается удержаться вблизи исторических максимумов, указывает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Вторая половина дня может оказаться более благоприятной для...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 12:59
Железная руда дешевеет из-за фиксации прибыли инвесторами - Julius Baer
"Краткосрочные спекулянты на фьючерсном рынке железной руды начали фиксацию прибыли, что привело к падению котировок почти на 10% в течение последних нескольких дней. - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. По нашим оценкам, проблемы на...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 12:40
Акции Ростелекома оценены с премией в 14-20% к цене на рынке для целей сделки с Tеле2; ПОЗИТИВНО - Альфа-банк
Как сообщает газета “Коммерсант”, на рассмотрение правительства представлен проект указа президента о схеме сделки между Ростелекомом и ВТБ по покупке Теле2, указывается в аналитическом обзоре Альфа-банка. Покупка 55% акций Теле2 будет профинансирована существующими акциями телекоммуникационного...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 12:25
Заявления главы российского ЦБ вселили оптимизм в участников рынка ОФЗ - Уралсиб
"В четверг торговая сессия на российском рынке началась крайне вяло, что было вполне ожидаемо, учитывая выходной день в США и снижение в связи с этим активности на всех мировых площадках. ОФЗ торговались без единого тренда, а рубль понемногу дешевел, теряя порядка 0,2%. Однако во второй половине...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 12:10
Ключевым фактором влияния на российскую валюту в пятницу будут данные по рынку труда в США в июне - Банк "Санкт-Петербург"
"Большинство валют развивающихся стран слабеют к доллару США, рубль торгуется выше 63,6/$ в условиях снижающейся нефти. Несмотря на сокращение объема покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила в июле на треть, мы сохраняем свой прогноз ослабления рубля в среднесрочной перспективе...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 11:56
Рубль, вероятно, пока останется в диапазоне 63,30-63,80/USD - РФПИ
"В четверг утром участники валютного рынка получили комментарии главы ЦБ на открытии финансового форума в Санкт-Петербурге, подтвердившие готовность регулятора снижать ставку в ближайшее время на июльском заседании, что вернуло интерес к ОФЗ и поддержало рубль. Правда, слова ЦБ шли с уже...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 11:42
Сделка ОПЕК+ позволит нефтяным ценам оставаться выше отметки в $60/bbl - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки стабилизировались после падения более чем на 6% в начале недели. Фьючерсы на Brent торгуются в районе $63,2/bbl, WTI - $56,6/bbl. Напомним, что во вторник страны ОПЕК+ решили продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев. На этом фоне внимание участников рынка теперь...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 11:30
Стабилизация нефтяных цен, скорее всего, не позволит рублю вернуться к отметке 64 в паре с долларом - "Нордеа Банк"
"Российская валюта консолидируется вблизи отметки 63,5 в паре с долларом США. По итогам четверга рубль продемонстрировал умеренно слабую динамику в основных валютных парах (-0,2% в паре с долларом и -0,3% в паре с евро), в то время как на российском рынке наблюдалось заметное снижение объема...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 11:26
Акции Полюса могут увидеть существенный приток от нерезидентов - ITI Capital
"Полюс планирует увеличить free-float с 20%, до 25-30%, сообщил 1 июля вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин. Первый сценарий (рост на 5%) приведет к притоку $19 млн пассивных средств (в четыре раза выше среднедневного оборота) за счет роста веса в индексе на 0,28%, до...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 11:10
Sova Capital снизила рейтинг GDR X5 до "держать", но подняла оценку на 6%
(добавлена таблица) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок ряда анализируемых компаний продовольственного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам пересмотра, для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 рекомендация (рейтинг)...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 10:50
Sova Capital снизила рейтинг GDR X5 до "держать", но подняла оценку на 6%
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок ряда анализируемых компаний продовольственного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам пересмотра, для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 рекомендация (рейтинг) была понижена с...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 10:43
Вероятность июльского снижения ключевой ставки ЦБ РФ высока - Росбанк
"Вчера основные новости для российских финансовых активов поступали с "Международного финансового конгресса" в Санкт-Петербурге, - указывается в обзоре Росбанка. - Глава ЦБ Э.Набиуллина выступила с неожиданно мягкими комментариями относительно перспектив ДКП. Она сообщила, что регулятор будет...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 10:31
Спрос на облигации ЕМ сохраняется - БКС
(добавлен текст после 2-го абзаца) Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 3 июля 2019 года, со стороны инвесторов сохранился, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Между тем акции ЕМ по-прежнему находятся в...    читать дальше
.
05 июля 2019 года 10:20
Рубль немного дешевеет к доллару и дорожает к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке
Москва. 5 июля. Доллар слегка повышается, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке.    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.