Динамика российских акций утром смешанная, вырос "Ростелеком" на новостях и развернулась вниз после ралли АФК "Система"

Москва. 5 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, выросли бумаги "Ростелекома" на корпоративных новостях, упали акции "Россетей" и "Энел Россия" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2", а также развернулись вниз после ралли бумаги АФК "Система".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2845,1 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1409,51 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,4%.

Доллар стоит 63,59 рубля (+0,11 рубля).

Выросли рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Ростелекома" (+1,1%, до 80,02 рубля; +3,7% "префы", до 65,25 рубля), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Акции "Ростелекома" подросли на фоне известий о планах компании провести допэмиссию в рамках консолидации Tele2, при сопутствующей оценке бумаг с премией к рынку. Как сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, в правительство РФ внесен проект указа президента РФ, предусматривающий обеспечение госконтроля над "Ростелекомом" при консолидации 100% Tele2, основной сценарий предполагает дополнительный выпуск около 20% акций компании для расчетов. Ориентир сделки составляет примерно 90 рублей за обыкновенную акцию и 75,6 рубля за привилегированную бумагу, утверждают собеседники издания.

Помимо этого, сделка предполагает оплату квазиказначейскими акциями и денежными средствами. О том, что "Ростелеком" может рассчитаться за Tele2 квазиказначейскими акциями, принадлежащими его "дочке" "Мобител", также ранее сообщал "Коммерсантъ".

"Ростелекому" принадлежит 45% Tele2, еще 55% распределены между ВТБ (MOEX: VTBR), банком "Россия" и структурами Алексея Мордашова. Сумма сделки не анонсировалась, также "Ростелеком" не объявлял, как будет финансировать выкуп доли. Глава ВТБ Андрей Костин ранее говорил, что банк в рамках сделки может войти в капитал "Ростелекома". В "Ростелекоме" ожидают, что правительство утвердит все необходимые для покупки Tele2 документы уже летом.

Акции АФК "Система" на старте торгов поднимались до 12,097 рубля (+5%) - максимума с марта 2018 года, после чего развернулись вниз и откатились до 11,125 рубля (-3,4%).

Также подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,7%), "Россетей" (-2,6%, до 1,363 рубля; -2,5% "префы", до 1,628 рубля; дивиденды за первый квартал - 0,08 рубля на "преф" и 0,0244 рубля на обыкновенную акцию), "Энел Россия" (-10,9%, до 1,0135 рубля: дивиденд за 2018 год - 0,1415 рубля на акцию), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%).

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием страной Дня независимости, в пятницу в Азии преобладала умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,2%), однако наметилась коррекция в Европе (FTSE, DAX, CAC 40 проседают на 0,1-0,3%) и проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1% к уровню закрытия среды).

Инвесторы ожидают публикации статистики по рынку труда США (15:30 МСК) и новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 165 тыс. после повышения на 75 тыс. в предыдущем месяце. При этом изменения уровня безработицы не ожидается - 3,6%.

Нефть утром в пятницу также снижается; Brent находится на $0,5 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $63,0 за баррель (-0,5% и -0,8% в четверг), августовская цена WTI - $56,47 за баррель (-1,5% к уровню среды).

По итогам недели котировки нефти могут продемонстрировать самое значительное снижение с мая, поскольку опасения относительно объемов мирового спроса на нефть перевесили продление соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, отмечают эксперты.

С начала текущей недели Brent потеряла 5% своей стоимости, WTI - 3%.

Недавно вышедшие в США статданные о сокращении запасов нефти в стране меньше прогнозов также усилили опасения по поводу избыточного предложения на рынке. Как сообщалось, резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, потенциал роста рынка акций РФ невелик, поскольку оснований для подъема нет, делать новые покупки по широкому спектру бумаг не рекомендуется, лучше сосредоточиться лишь на отдельных спекулятивных идеях.

В пятницу последний день с дивидендами торгуются акции "ЛУКОЙЛа", "Мобильных телесистем" и "РусГидро" (MOEX: HYDR). Если внешний фон в понедельник будет позитивный, то первые две бумаги вполне могут закрыть большую часть дивидендного "гэпа".

Нефть Brent утром скорректировалась вниз к $63 за баррель после попыток превысить $64 за баррель - пока эта отметка выступает сопротивлением, и для ее пробития поводов нет. Если в пятницу на рынок не выйдут крупные "медведи", котировки "черного золота" попробуют закрыться выше $64, считает Антонов.

Как отмечает начальник управления анализа рынков ИК "Открытие брокер" Константин Бушуев, в пятницу возобновятся торги акциями в США, ожидается, что индекс S&P 500 превысит отметку 3000 пунктов (хотя советники президента США Дональда Трампа уже мечтают об индексе Dow Jones на уровне 30000 пунктов). Наиболее важной статистикой будет публикация данных с рынка труда в США за июнь. С учетом данных ADP, вышедших в среду, можно ждать небольшого негативного сюрприза по числу рабочих мест.

Внешний фон явно не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх. На следующую неделю придется пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объемных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. С 15 июля стартует сезон отчетов в США. В России первой будет отчитываться "Северсталь" (MOEX: CHMF) - ориентировочно 19 июля. Наиболее важным событием месяца, на которое будут закладываться рынки, станет заседание ФРС 31 июля, когда денежный регулятор США, возможно, снизит базовую ставку впервые за десять лет, полагает аналитик.

Аналитики компании FxPro также отмечают, что рынки ждут публикации данных по занятости в США. Опасность состоит в том, что ситуация на рынках может оказаться не летним затишьем, а сжатой пружиной, которая выстрелит после публикации статданных. Кроме того, по случаю американских праздников торговая ликвидность на рынках понижена, что способно дополнительно усилить амплитуду колебаний основных активов. Фондовые рынки США подошли к красивым психологическим уровням, и динамика вокруг них может задать тон торгов последующих недель.

В среду был опубликован неофициальный аналог показателя - отчет ADP, который настраивает на выход более слабых данных. Однако рынки вряд ли можно удивить таким поворотом событий. Фьючерсы на процентную ставку закладывают 30% на то, что ФРС сократит ставку на 50 базисных пунктов в конце июля. Это выглядит крайне амбициозным ожиданием "быков": маловероятно, что Федрезерв будет снижать ставку столь резко, при том, что экономика продолжает расти и создает рабочие места (пусть и не так быстро, как раньше). Столь высокие ожидания будет сложно удовлетворить, поэтому высока вероятность, что рынки будут корректировать ожидания по ставке, а это существенным образом отразится на фондовых рынках и долларе - то есть отчет NFP может стать точкой для разворота фондовых рынков вниз.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, на глобальных рынках пока сохраняется умеренный оптимизм, поскольку весьма популярна идея скорого снижения ставок ведущими центральными банками. Фьючерсы на ставку ФРС отражают 100%-ную вероятность ее снижения на июльском заседании, из них 27% - за снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Доходности на долговых рынках бьют рекорды - доходность 10-летних Treasuries на этой неделе ушла ниже 1,95% (минимум с ноября 2016 года), а на европейском долговом рынке доходности 10-летних гособлигаций Германии опускались ниже депозитной ставки (-0,4%).

Вопрос целесообразности понижения ставки ФРС уже на июльском заседании практически не обсуждается в СМИ, в то же время он пока еще однозначно не решен. Экономическая статистика из США на данный момент определенно свидетельствует об умеренном замедлении темпов роста, но пока не дает кардинально негативных сигналов, а фондовые индексы и вовсе держатся на исторических максимумах. До решения ФРС по ставке в конце месяца участники рынка получат первую оценку ВВП США за второй квартал, предварительные индексы деловой активности за июль и данные по рынку труда за июнь (которые будут опубликованы в пятницу, 5 июля). Публикация данных хуже ожиданий может окончательно укрепить уверенность в снижении ставки на июльском заседании Федрезерва, в то время как позитивные сюрпризы могут заставить усомниться в неизбежности такого сценария.

Российский рынок акций продолжает тенденцию к росту, позитивный импульс сохраняется, хотя локально акции смотрятся перегретыми. В пятницу в базовом сценарии возможны попытки индекса МосБиржи протестировать отметку 2850 пунктов. В пятницу без дивидендов торгуются акции "Россетей" и "Энел Россия", следующая неделя будет богата на дивидендные отсечки: в понедельник без дивидендов будут торговаться МТС и "РусГидро", во вторник - "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), "ФосАгро" (MOEX: PHOR), в пятницу - "АЛРОСА", отмечает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подешевели акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3,5%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-1,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,6%).

Подорожали "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+8,9%), акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+6,2%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+3,4%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,403 млрд рублей (из них 1,587 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 1,482 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).