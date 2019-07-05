Стабилизация нефтяных цен, скорее всего, не позволит рублю вернуться к отметке 64 в паре с долларом - "Нордеа Банк"

"Российская валюта консолидируется вблизи отметки 63,5 в паре с долларом США. По итогам четверга рубль продемонстрировал умеренно слабую динамику в основных валютных парах (-0,2% в паре с долларом и -0,3% в паре с евро), в то время как на российском рынке наблюдалось заметное снижение объема торгов до уровня 1,4 млрд долл., что сопоставимо с объемами торгов в мае. Сегодня динамику рубля определит статистика по рынку труда в США, которая будет опубликована в 15:30 мск. Если данные по изменению числа занятых в американской экономике не окажутся заметно лучше ожиданий аналитиков (+160 тыс.), это усилит ожидания снижения ставки от ФРС и окажет поддержку всему блоку рисковых активов и рублю. Тем не менее, напомним, что сегодня "НорНикель" выплатит около 125 млрд рублей в виде дивидендов, обратная конвертация в валюту которых способна оказать давление на российскую валюту. В целом рубль завершает неделю на более слабых уровнях во многом из-за падения нефтяных котировок с отметки $67/bbl до $63/bbl, однако стабилизация нефтяных цен вблизи $63/bbl, скорее всего, не позволит рублю вернуться к отметке 64 в паре с долларом", - указывают аналитики "Нордеа Банка".