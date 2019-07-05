Акции Полюса могут увидеть существенный приток от нерезидентов - ITI Capital

"Полюс планирует увеличить free-float с 20%, до 25-30%, сообщил 1 июля вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин. Первый сценарий (рост на 5%) приведет к притоку $19 млн пассивных средств (в четыре раза выше среднедневного оборота) за счет роста веса в индексе на 0,28%, до 1,4%; приток от активных клиентов может быть в разы больше. Увеличение free-float на 10% с текущего уровня (до 30%) будет способствовать притоку $29 млн пассивных средств, что в шесть раз превышает дневной оборот, вес компании в MSCI Russia вырастет на 0,55%, до 1,67%. Если компания увеличит free-float до конца июля, данные об этом будут обнародованы 8 августа по итогам ежеквартальной ребалансировки MSCI, изменения вступят в силу 29 августа. В противном случае решение может быть объявлено по итогам полугодовой ребалансировки 7 ноября и вступит в силу 27 ноября. Мы считаем, что Полюс сохраняет хороший потенциал роста до конца года (+10%), учитывая наш прогноз по золоту до конца года $1,5 тыс./унция ввиду ожидания дальнейшего снижения валютных ставок. Потенциал +10% до конца года от цены открытия торговый идеи 6071 руб./акция", - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

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