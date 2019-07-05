05 июля 2019 года 10:20
Рубль немного дешевеет к доллару и дорожает к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке
Москва. 5 июля. Доллар слегка повышается, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,46-63,5 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,5 руб./$1 (+1,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,56 руб./EUR1 (-6,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 1,85 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,13 рубля.
Доллар при этом оказался на 9,62 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,8 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах вслед за движением евро к доллару на глобальном рынке. Американская валюта возобновила укрепление на Forex, все внимание трейдеров приковано к официальным данным о безработице в США в июне, которые министерство труда опубликует в 15:30 МСК. Накануне на рынке наблюдалась слабая активность, поскольку рынки США были закрыты в связи с праздником (День независимости).
Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно в ходе азиатской сессии в пятницу. При этом по итогам недели котировки могут продемонстрировать самое значительное снижение с мая, поскольку опасения относительно объемов мирового спроса на нефть перевесили фактор продления соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, отмечают эксперты.
Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,01% - до $63,31 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились к этому времени на 1,01% - до $56,76 за баррель. В четверг торговые площадки в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
С начала текущей недели Brent потеряла порядка 5% своей стоимости, WTI - около 3%.
Нефтяной рынок "попал в ловушку между сохранением сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи и угрозой глобальной рецессии", отмечает вице-президент по рыночному анализу Oanda Дин Поплвел.
Последние данные из США, показавшие, что запасы нефти в стране упали меньше прогноза, также усилили опасения по поводу избыточного предложения на рынке, полагает он.
Опубликовано: /Финмаркет/
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