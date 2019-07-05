При текущем новостном фоне пара доллар/рубль может остаться в диапазоне 63-64 руб/долл. - Промсвязьбанк

"К концу недели пара доллар/рубль сместилась от уровней вблизи отметки в 63 руб./долл. ближе к 63,50 руб./долл. За первые четыре дня этой недели российский рубль ослаб на 0,4%, в то время как бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд выросли на 0,4-1,2%. Пока рано говорить об ухудшении среднесрочной динамики рубля по отношению к конкурентам, в то же время внутренние факторы начинают постепенно играть против российской валюты. Сезонное ухудшение текущего счета традиционно наблюдается в середине второго квартала и продолжается до конца третьего квартала. Из более локальных факторов отметим, что в июне, вероятно, российские экспортеры увеличивали продажи валютной выручки в преддверии дивидендных выплат, но с июля данный фактор играет уже меньшую роль за счет обратного эффекта (частичной конвертацией полученных нерезидентами дивидендов в валюту). При текущем новостном фоне пара доллар/рубль может продолжать держаться в диапазоне 63-64 руб./долл. Среднесрочно считаем потенциал дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней ограниченным", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК