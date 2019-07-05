.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Спрос на облигации ЕМ сохраняется - БКС
.
05 июля 2019 года 09:55
Спрос на облигации ЕМ сохраняется - БКС
Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 3 июля 2019 года, со стороны инвесторов сохранился, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Между тем акции ЕМ по-прежнему находятся в аутсайдерах. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 27 июня по 3 июля составил порядка $30 млн против притока $10 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.
.
05 июля 2019 года 13:36
До публикации данных по рынку труда США торги по рублю будут проходить в боковом тренде - Sberbank CIB
"В связи с праздничным днем в США вчера ликвидность на рынках снизилась. Значительных изменений на торговых площадках также не наблюдалось. На фоне локального спроса на иностранную валюту пара USD/RUB сместилась до уровней 63,40-63,50 и держалась в этом диапазоне до конца дня. Похоже, что... читать дальше
.05 июля 2019 года 13:23
В первой половине пятницы российский рынок акций показывает слабую разнонаправленную динамику, индекс Мосбиржи пытается удержаться вблизи исторических максимумов, указывает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Вторая половина дня может оказаться более благоприятной для... читать дальше
.05 июля 2019 года 12:59
"Краткосрочные спекулянты на фьючерсном рынке железной руды начали фиксацию прибыли, что привело к падению котировок почти на 10% в течение последних нескольких дней. - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. По нашим оценкам, проблемы на... читать дальше
.05 июля 2019 года 12:40
Акции Ростелекома оценены с премией в 14-20% к цене на рынке для целей сделки с Tеле2; ПОЗИТИВНО - Альфа-банк
Как сообщает газета “Коммерсант”, на рассмотрение правительства представлен проект указа президента о схеме сделки между Ростелекомом и ВТБ по покупке Теле2, указывается в аналитическом обзоре Альфа-банка. Покупка 55% акций Теле2 будет профинансирована существующими акциями телекоммуникационного... читать дальше
.05 июля 2019 года 12:25
"В четверг торговая сессия на российском рынке началась крайне вяло, что было вполне ожидаемо, учитывая выходной день в США и снижение в связи с этим активности на всех мировых площадках. ОФЗ торговались без единого тренда, а рубль понемногу дешевел, теряя порядка 0,2%. Однако во второй половине... читать дальше
.05 июля 2019 года 12:10
Ключевым фактором влияния на российскую валюту в пятницу будут данные по рынку труда в США в июне - Банк "Санкт-Петербург"
"Большинство валют развивающихся стран слабеют к доллару США, рубль торгуется выше 63,6/$ в условиях снижающейся нефти. Несмотря на сокращение объема покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила в июле на треть, мы сохраняем свой прогноз ослабления рубля в среднесрочной перспективе... читать дальше
.05 июля 2019 года 11:56
"В четверг утром участники валютного рынка получили комментарии главы ЦБ на открытии финансового форума в Санкт-Петербурге, подтвердившие готовность регулятора снижать ставку в ближайшее время на июльском заседании, что вернуло интерес к ОФЗ и поддержало рубль. Правда, слова ЦБ шли с уже... читать дальше
.05 июля 2019 года 11:44
Динамика российских акций утром смешанная, вырос "Ростелеком" на новостях и развернулась вниз после ралли АФК "Система"
Москва. 5 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, выросли бумаги "Ростелекома" на корпоративных новостях, упали акции "Россетей" и "Энел Россия" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2", а также развернулись вниз после ралли бумаги АФК "Система". читать дальше
.05 июля 2019 года 11:42
"Нефтяные котировки стабилизировались после падения более чем на 6% в начале недели. Фьючерсы на Brent торгуются в районе $63,2/bbl, WTI - $56,6/bbl. Напомним, что во вторник страны ОПЕК+ решили продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев. На этом фоне внимание участников рынка теперь... читать дальше
.05 июля 2019 года 11:30
Стабилизация нефтяных цен, скорее всего, не позволит рублю вернуться к отметке 64 в паре с долларом - "Нордеа Банк"
"Российская валюта консолидируется вблизи отметки 63,5 в паре с долларом США. По итогам четверга рубль продемонстрировал умеренно слабую динамику в основных валютных парах (-0,2% в паре с долларом и -0,3% в паре с евро), в то время как на российском рынке наблюдалось заметное снижение объема... читать дальше
.05 июля 2019 года 11:26
"Полюс планирует увеличить free-float с 20%, до 25-30%, сообщил 1 июля вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин. Первый сценарий (рост на 5%) приведет к притоку $19 млн пассивных средств (в четыре раза выше среднедневного оборота) за счет роста веса в индексе на 0,28%, до... читать дальше
.05 июля 2019 года 11:10
(добавлена таблица) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок ряда анализируемых компаний продовольственного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам пересмотра, для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 рекомендация (рейтинг)... читать дальше
.05 июля 2019 года 10:50
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок ряда анализируемых компаний продовольственного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам пересмотра, для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 рекомендация (рейтинг) была понижена с... читать дальше
.05 июля 2019 года 10:43
"Вчера основные новости для российских финансовых активов поступали с "Международного финансового конгресса" в Санкт-Петербурге, - указывается в обзоре Росбанка. - Глава ЦБ Э.Набиуллина выступила с неожиданно мягкими комментариями относительно перспектив ДКП. Она сообщила, что регулятор будет... читать дальше
.05 июля 2019 года 10:31
(добавлен текст после 2-го абзаца) Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 3 июля 2019 года, со стороны инвесторов сохранился, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Между тем акции ЕМ по-прежнему находятся в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.