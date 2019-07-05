Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не претерпят существенных изменений

Москва. 5 июля. Рынок рублевых корпоративных облигаций в пятницу не покажет сильных изменений на фоне стабилизации внешних площадок в ожидании статистики по рынку труда США за июнь, которая может повлиять на решение Федрезерва США по монетарной политике в конце июля, полагают аналитики.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием страной Дня независимости, в пятницу в Азии преобладает умеренная позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет также 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1% к уровню среды).

Инвесторы ожидают публикации статистики по рынку труда США (15:30 МСК) и новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 165 тыс. после повышения на 75 тыс. в предыдущий месяц. При этом изменения уровня безработицы не ожидается - 3,6%.

Нефть утром в пятницу умеренно проседает, по итогам недели котировки нефти могут продемонстрировать самое значительное снижение с мая, поскольку опасения относительно объемов мирового спроса на нефть перевесили продление соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, отмечают эксперты.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:36 МСК составила $63,24 за баррель (-0,1% и -0,8% в четверг), августовская цена WTI - $56,7 за баррель (-1,1% к уровню среды).

С начала текущей недели Brent потеряла порядка 5% своей стоимости, WTI - около 3%.

Недавно вышедшие в США статданные о сокращении запасов нефти в стране меньше прогнозов также усилили опасения по поводу избыточного предложения на рынке. Как сообщалось, резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг незначительно сократилась по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась в районе средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,627 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,571 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций за исключением упавшего "Магнита" (MOEX: MGNT) продемонстрировали смешанную маловыразительную динамику на фоне стагнации внешних площадок в условиях выходного дня в США (День независимости).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 июля снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,08%, опустившись до 613,34 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Магнит-003Р-02" (-2,18%), "РЖД 001P-02R" (-0,71%) и "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,39%), а в лидерах роста - облигации "Роснефть 002Р-05" (+0,3%), "ВЭБ.РФ-09" (+0,14%) и "ПИК ГК БО-ПО1" (+0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России 9 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-SBER10 объемом 10 млрд рублей и серии 001Р-SBER11 объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение выпусков запланировано на 15 июля.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) 11 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П05 со сроком обращения 3 года номинальным объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,15-8,30% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год в диапазоне 8,32-8,47% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Дата технического размещения будет объявлена позднее.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-12Р объемом 5 млрд рублей на уровне 8,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-11-го полугодовых купонов. Дата погашения выпуска - 5 января 2025 года. Техническое размещение выпуска запланировано на 5 июля.

ПАО "РусАл Братск" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей в размере 8,6% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3,5 года на уровне 8,78% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 11 июля.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 8% годовых, ориентиру соответствует доходность к погашению через 3,5 года на уровне 8,16% годовых. Техническое размещение запланировано на 12 июля.

ООО "Балтийский лизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей на уровне 9,2% годовых, ориентиру соответствует доходность к погашению через 3 года в диапазоне 9,52% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться в даты окончания с 1-8-го купонов, по 15% от номинала в даты окончания 9-12-го купонов. Купоны квартальные, ставка будет зафиксирована на весь срок обращения. Обеспечение по выпуску предоставляет АО "Балтийский лизинг" в виде оферты. Техническое размещение запланировано на 8 июля.

ПАО "Трансфин-М" установило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-30 в размере 10% годовых. Компания в июле 2014 года разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-30 номинальным объемом 2,002 млрд рублей. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. По бондам 19 июля предстоит оферта.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 13-14-го купонов облигаций 5-й серии в размере 7,8% годовых. Облигации ЕАБР объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в июле 2013 года. Бумаги имеют 14 полугодовых купонов, ставка текущего купона - 9,5% годовых, по выпуску предусмотрена оферта с исполнением 22 июля.

Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 264,838 тыс. облигаций 14-й серии по цене 100% от номинала, что составляет 2,6% от объема выпуска в размере 10 млн облигаций. Облигации 14-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены в июле 2011 года, срок обращения займа составляет 10 лет, бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего купона - 8,15% годовых.