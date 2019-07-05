Ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным повышением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2845-2850 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным повышением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2845-2850 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2830, 2820 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2860, 2870 п. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Слабое утреннее улучшение состояния внешнего фона пока не способствует масштабному движению локального рынка акций в первые часы торгов. Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций также может оказать публикация большого блока статистики, характеризующей состояние рынка труда в США (15:30 МСК)", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.