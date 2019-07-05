Рынки акций слабо растут в ожидании свежей статистики и новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем

Рынки акций Азии торгуются в слабом плюсе. В США торги в четверг не проводились по случаю Дня независимости. Цена нефти Brent слабо растет и торгуется у $63,4 за баррель, WTI дешевеет.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют слабый подъем в ожидании свежих данных, в том числе статистики по рынку труда США.

Также инвесторы ждут новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка незначительно снизился и составляет 162,24 пункта.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 165 тыс. после повышения на 75 тыс. в предыдущий месяц. При этом изменения уровня безработицы не ожидается - 3,6%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:49 МСК увеличились соответственно на 0,12% и на 0,1%. С начала текущей недели Topix поднялся на 2,5%, что является максимальным подъемом с начала января.

Котировки акций ритейлера Seven & I повышаются на 4,1%, производителя роботов Fanuc - на 1,3%.

В число лидеров снижения котировок входят, в частности, акции телекоммуникационной компании SoftBank Group (-1,5%) и интернет-компании Rakuten (-3,3%). Бумаги крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing дешевеют на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 МСК прибавил 0,16%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,14%.

Лидером подъема являются, в том числе акции страховщиков AIA Group (+0,6%) и Ping An Insurance (+0,4%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге практически не изменились.

В то же время капитализация Geely Auto упала на 5,6%, что является максимальным снижением за последние два месяца. Аналитики Citi рекомендовали инвесторам продавать акции автопроизводителя, отметив, что "золотой век" компании, являющейся владельцем Volvo Car, закончился.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:26 МСК увеличилось на 1,21%.

В то же время рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. опускается на 1%, другого представителя отрасли SK Hynix - на 1,7%.

Согласно предварительным данным, операционная прибыль Samsung во втором квартале рухнула более чем на 56% из-за ослабления спроса на чипы памяти, сообщила компания в пятницу.

В то же время австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:09 МСК увеличился на 0,59%.

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно в ходе азиатской сессии в пятницу.

При этом по итогам недели котировки могут продемонстрировать самое значительное снижение с мая, поскольку опасения относительно объемов мирового спроса на нефть перевесили продление соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, отмечают эксперты.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК подорожали на $0,08 (на 0,13%) - до $63,38 за баррель. В четверг их цена опустилась на $0,52 (на 0,81%), составив на закрытие $63,3 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,53 (на 0,92%) - до $56,81 за баррель. В четверг торговые площадки в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

С начала текущей недели Brent потеряла порядка 5% своей стоимости, WTI - около 3%.

Нефтяной рынок "попал в ловушку между сохранением сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи и угрозой глобальной рецессии", отмечает вице-президент по рыночному анализу Oanda Дин Поплвел.

Последние данные из США, показавшие, что запасы нефти в стране упали меньше прогноза, также усилили опасения по поводу избыточного предложения на рынке, полагает он.

Как сообщалось, резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.