Утренние прогнозы: возможны попытки теста отметки в 2850 пунктов индекса МосБиржи

В пятницу, по мнению аналитиков, на рынке акций в начале торгов сохранится позитивный импульс. Эксперты обращают внимание на акции "Лукойла", МТС и "Русгидро", которые последний день торгуются с дивидендами.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В четверг трейдеры сохранили оптимистичный настрой на рынке акций (несмотря на сокращенную активность нерезидентов из-за выходного в США). В секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядел Аэрофлот (AFLT, +5.7%) - поводом для оживления могли стать сообщения о предложениях Минфина по поддержке отрасли пассажирских авиаперевозок. В лидерах роста оказались и бумаги АФК Система (AFKS, +5.7%) - на годовом собрании акционеров прозвучали слова о перспективах увеличения дивидендных выплат. В США торги в четверг не проводились по случаю Дня независимости. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в небольшом плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение. Сегодня в начале торгов возможно некоторое затишье перед выходом данных по рынку труда США (non-farm payrolls, 15:30 мск). Последние могут дать основания для некоторого повышения волатильности по фондовым индексам".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вчера Штаты не торговались из-за празднования Дня независимости, сегодня с утра фьючерсы на американские индексы болтаются около нуля. Но при этом около 30 центов по сравнению с нашим вчерашним закрытием потеряла нефть. Поэтому ждем открытия рынка на вчерашних вечерних уровнях и дальнейшего тестирования сопротивления Индекса МосБиржи. Для его пробития нужны будут весомые поводы, которых с утра мы не видим. Сегодня последний день с дивидендами торгуются "Лукойл", МТС и "Русгидро". Внимательно смотрим за первыми двумя. Не исключено, что по ним сегодня могут быть хорошие движения. А если внешний фон в понедельник будет позитивный, то они вполне могут закрыть большую часть дивидендного гэпа. Ждем также отчета Сбербанка за полугодие. Скорее всего, банк покажет снижение темпов роста прибыли. В противном случае бумаги вполне могут сходить в район 250 руб.".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным повышением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2845-2850 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2830, 2820 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2860, 2870 п. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Слабое утреннее улучшение состояния внешнего фона пока не способствует масштабному движению локального рынка акций в первые часы торгов. Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций также может оказать публикация большого блока статистики, характеризующей состояние рынка труда в США (15:30 МСК)".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций продолжает тенденцию к росту, и в ходе вчерашних торгов прибавил около 0,7% по индексу МосБиржи. Позитивный импульс на рынке сохраняется, в то же время локально акции смотрятся перегретыми. Сегодня в базовом сценарии допускаем попытки теста отметки в 2850 пунктов. Из дивидендных отсечек отметим, что сегодня уже без дивидендов будут торговаться акции Россетей и Энел Россия".