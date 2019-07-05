В пятницу допускаем попытки теста отметки в 2850 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций продолжает тенденцию к росту, и в ходе вчерашних торгов прибавил около 0,7% по индексу Мосбиржи. Позитивный импульс на рынке сохраняется, в то же время локально акции смотрятся перегретыми. Сегодня в базовом сценарии допускаем попытки теста отметки в 2850 пунктов. Из дивидендных отсечек отметим, что сегодня уже без дивидендов будут торговаться акции Россетей и Энел Россия. Следующая неделя будет богата на дивидендные отсечки: в понедельник уже без дивидендов будут торговаться МТС и Русгидро, во вторник - Лукойл, ЛСР, Фосагро, в пятницу - Алроса", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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