Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи четвертые торги подряд, лидировал в росте Аэрофлот

Москва. 4 июля. Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса МосБиржи четвертые торги подряд на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры благодаря ожиданиям смягчения монетарной политики Федрезерва США, локомотивов подъема выступили бумаги "Газпрома", обновившие пик с августа 2008 года и разогревшие капитализацию компании выше 6 трлн рублей; в лидерах роста выступили обновившие максимум с декабря 2018 года акции "Аэрофлота".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2842,78 пункта (+0,7%, новый пик), индекс РТС - до 1411,53 пункта (+0,7%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,7%.

Доллар подрос до 63,45 рубля (+0,13 рубля).

Акции "Аэрофлота" утром из-за отсечки дивидендов (2,69 рубля на акцию за 2018 год) опускались до 102,44 рубля (-2,1%), однако быстро отыграли потери и к закрытию торгов поднялись до 110,6 рубля (+5,7%) при объеме торгов 3,034 млрд рублей.

Накануне Goldman Sachs поднял рейтинг акций "Аэрофлота" с "держать" до "покупать" и оценку в 1,3 раза - со 100 рублей до 130 рублей за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 126,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Подорожали также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,7%, до 11,52 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Газпрома" (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%).

Подешевели после отсечки дивидендов за 2018 год рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,5%, до 760,5 рубля; -1,3% "префы", до 656,1 рубля; дивиденды - 32,38 рубля на акцию каждого типа), также просели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4% и -1,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%).

Накануне в США основные фондовые индексы обновили исторические максимумы, инвесторы оценивали статданные по рынку труда США, а оптимизм подогревали новости, касающиеся выдвижения кандидатов на руководящие посты в Европейском центральном банке (ЕЦБ) и Федеральной резервной системе (ФРС), что укрепило ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС в будущем. В четверг биржи США не работают в связи с празднованием Дня независимости США.

В центре внимания трейдеров - выдвижение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Накануне Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы ЕЦБ. Предыдущие заявления Лагард позволяют предположить, что она предпочитает более мягкую денежно-кредитную политику, пишет MarketWatch.

Тем временем президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуры Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон в совет управляющих ФРС.

Уоллер, являющийся исполнительным вице-президентом Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса, считается сторонником стимулирующей кредитно-денежной политики. Шелтон, которая представляет США в ЕБРР и была экономическим советником Трампа в ходе его предвыборной кампании в 2016 году, в прошлом месяце заявила в интервью The Wall Street Journal, что Федрезерву, по ее мнению, следует немедленно снизить базовую процентную ставку.

В четверг в Азии также преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%), стабилизировалась Европа (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,1% и превысил 3000 пунктов).

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая. Экономический советник американского президента Ларри Кадлоу сообщил журналистам в среду, что переговоры между Вашингтоном и Пекином могут возобновиться на следующей неделе.

Нефть в четверг отыграла часть утренних потерь, цена Brent на $0,5 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,56 за баррель (-0,4% и +2,3% в среду), августовская цена WTI - $56,97 за баррель (-0,7% и +1,9% накануне).

Данные о запасах энергоносителей в США, обнародованные накануне министерством энергетики, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, поскольку падение запасов нефти, хотя и продолжилось третью неделю подряд, было более слабым, чем ожидалось.

Поддержку рынку оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на 5 единиц - до 788 установок. Еженедельные данные были обнародованы Baker Hughes раньше обычного, поскольку в четверг американские рынки закрыты в связи с праздником (День независимости). Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,2 млн б/с.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, слабые показатели PMI в промышленности и секторе услуг Китая за июнь поддерживают спекулятивные ожидания по поводу возможных монетарных стимулов со стороны властей КНР, а снижение объемов производственных заказов в США в мае подогревает надежды на снижение ставки ФРС на одном из ближайших заседаний. Сильная статистика с большой вероятностью вызвала бы обратную реакцию, поскольку фокус внимания инвесторов сейчас направлен на денежно-кредитную политику Федрезерва, а не на рост экономики.

В то же время увеличение торгового дефицита США в мае выше ожиданий (+8,4% м/м), и особенно дефицита с Китаем (+12% м/м), не нашли отражения в динамике торгов, поскольку могут означать как больше усилий со стороны США для достижения консенсуса по торговому соглашению, так и наоборот, более жесткую и бескомпромиссную позицию Трампа в переговорах, считает Кирсанова.

По словам начальника управления анализа рынков ИК "Открытие брокер" Константина Бушуева, внешний фон в четверг не располагал к резким движениям рынка акций РФ. Из-за Дня независимости торги в США на спотовых рынках не проводятся, хотя торги фьючерсами остаются. Акции АФК "Система" продолжали ралли после сложного 2018 года. Компания планирует первичные размещения акций своих активов в 2020 году. При этом на днях глава АФК Владимир Евтушенков отмечал, что компания намерена вернуться к утвержденной дивидендной политике уже в 2020 году.

В целом рынок акций РФ показывает локальную перекупленность, являясь одним из самых доходных в мире с начала года. Соответственно, периодическая фиксация прибыли в наиболее ликвидных бумагах вполне допустима. Давление на рубль в середине-конце июля может возрасти из-за вероятной конвертации части дивидендных выплат в валюту. Объем дивидендов российских компаний в этом году ожидается на 43% выше прошлого, репатриация дивидендов нерезидентами может стать нагрузкой для рубля. Кроме того, наступил высокий сезон отпусков, когда растет спрос на валюту со стороны выезжающих граждан.

Цены на нефть продолжают стабилизацию после продления пакта ОПЕК+, но в целом рынок "черного золота" продолжает демонстрировать слабость. Статистика по ключевым развитым странам говорит об ухудшении экономической ситуации, что может привести к замедлению роста потребления нефти или даже к спаду. Выходившие в июне первые оценки спроса и предложения на нефть от Международного энергетического агентства могут указывать на то, что без дополнительных сокращений добычи ОПЕК+ рынок может продолжать оставаться под давлением.

Новости о возобновлении переговоров между США и Китаем уже отыграны, теперь главным маяком для рынков теперь становится заседание ФРС 31 июля, на котором впервые за 10 лет может быть понижен коридор базовой ставки. Перед этим 15 июля в США начнется сезон отчетов за второй квартал (первым выйдет отчет Citigroup). В пятницу интерес для инвесторов могут представлять данные по рынку труда в США, отмечает Бушуев.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрий Пучкарев, торги четверга начались со снижения в нефтегазовом секторе на фоне падения нефтяных котировок и дивидендного "гэпа" в бумагах "Татнефти", однако вскоре активизировались покупатели в "Газпроме" (MOEX: GAZP), что вытянуло российский рынок с отрицательной территории. В четверг последний день с дивидендами торговались бумаги "Россетей" и "Энел Россия" (MOEX: ENRU).

Нефть Brent смогла отыграть часть утренних потерь - продление сделки ОПЕК+ на горизонте ближайших недель может способствовать росту нефтяных котировок к $66 за баррель. Продолжается ралли в бумагах АФК "Система", которые преодолели уровень 11 рублей за акцию. Фундаментальная привлекательность компании на долгосрочном горизонте сохраняется, но локально бумаги выглядят перегретыми.

Аналитики Sberbank CIB также полагают, что рынки подогреваются надеждами на смягчение позиций центральных банков в монетарной политике. В последние дни повысилась оценка вероятности того, что Федрезерв на заседании 31 июля снизит ставку, причем вероятность того, что она будет понижена сразу на 50 базисных пунктов, оценивается более чем в 25%. Появившиеся во вторник сообщения о том, что в руководство ФРС и ЕЦБ могут войти потенциальные сторонники мягкой монетарной политики, еще больше усилили оптимизм на рынках. При этом инвесторы проигнорировали недавние выпады президента США в адрес Евросоюза и Китая в связи с предполагаемой манипуляцией курсами их валют.

Как отмечают аналитики компании FxPro, индекс МосБиржи на протяжении всей недели день за днем переписывал пиковые уровни, и ослабление рубля ему частично в этом помогало. Покупки акций вызваны стремлением инвесторов к доходным активам по мере падения привлекательности гособлигаций развитых стран. При этом уровень страха на рынках понижен, поскольку участники торгов активно закладывают в ожидания смягчение политики мировых центробанков. В теории, это золотое время, когда регуляторы готовы предоставлять новые стимулы, а доходность долговых рынков падает. Однако на практике, редко такие периоды длятся продолжительное время: ЦБ убирают руку помощи, когда видят, что экономика ведет себя лучше ожиданий. Впрочем, чаще оказывается, что рынки недооценивают экономические угрозы, и впоследствии слабые данные приносят за собой существенную просадку фондовых рынков.

Подобный сценарий может оказаться справедливым уже в конце текущей недели. Публикация слабого официального отчета по рынку труда (nonfarm payrolls) в пятницу имеет достаточно потенциала, чтобы отрезвить рынки, потенциально отправив их в сторону коррекции, считают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в четверг выступили акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+9,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+8,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,6%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+3,5%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+3%).

Подешевели бумаги "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-5,4%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-3,5%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-2,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,951 млрд рублей (из них 11,057 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 6,131 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).