.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль продолжает в четверг вечером начатое накануне ослабление к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть
.
ГЛАВНОЕ
Нацпроекты повышают производительность труда
Нацпроекты положительно сказываются на повышении производительности труда, полагает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он называет компоненты, необходимые для решения этой задачи
 
Экономические отношения РФ и Италии развиваются успешно, несмотря на санкции
Россия не была заинтересована в введении санкций в отношении экономических связей с Италией, но не могла действовать избирательно при выработке ответных мер, поскольку за санкции в отношении Москвы голосовали все страны ЕС, заявил президент РФ...
 
Набиуллина: экономика России уперлась в структурный потолок
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что российская экономика, которая в первом квартале 2019 года прибавила лишь 0,5%, уперлась в свой структурный потолок. По ее словам, пытаться перезапустить рост за счет денежно-кредитной политики...
 
Биометрическую систему пустят на борьбу с мошенниками
Единая биометрическая система (ЕБС) будет служить основным инструментом борьбы с мошенниками, получающими кредит по чужому паспорту. Об этом "Известиям" рассказали в российских банках, информацию подтвердили в "Ростелекоме" (оператор ЕБС). Такую...
 
04 июля 2019 года 19:31

Рубль продолжает в четверг вечером начатое накануне ослабление к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 4 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть и в условиях низкой активности участников рынка из-за выходного дня на биржах США.

Курс доллара США составил 63,44 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,54 руб./EUR1, подорожав на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,35 копейки - до 67,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро второй день подряд на фоне сниженной активности участников рынка и спроса на валютную ликвидность в связи с необходимостью конвертировать дивидендные выплаты со стороны иностранных держателей акций. В свою очередь, общая активность рынка в четверг снижена, поскольку рынки США закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, пара "доллар-рубль" весь день держится над отметкой 63 руб./$1, и в целом торги характеризуются пониженной торговой активностью из-за выходного дня в США. "Из ключевых событий для всего валютного рынка выделим завтрашнюю публикацию данных с рынка труда от Минтруда США. Это последний сверхзначимый отчет перед июльским заседание ФРС США, так как в какой-то степени он может повлиять на перспективы изменения политики регулятора, что найдет отражение в динамике всей группы валют emerging markets", - отметил Поддубский.

"Рубль продолжает слабеть. Давление на его котировки в середине-конце июля может возрастать из-за вероятной конвертации части дивидендных выплат в валюту. Объем дивидендов российских компаний в этом году ожидается на 43% выше прошлого, репатриация дивидендов нерезидентами может стать нагрузкой для рубля. Кроме того, наступил высокий сезон отпусков, когда растет спрос на валюту со стороны выезжающих граждан. С другой стороны, высокая доходность рубля пока защищает его от какого-либо резкого ослабления. Также Минфин с 5 июля снизит покупки валюты с 16,3 до 10 млрд рублей в день, что является очень резким снижением", - подчеркивает начальник управления анализа рынков компании "Открытие брокер" Константин Бушуев.

ЦБ РФ на заседании совета директоров 26 июля будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Международного финансового конгресса.

"Мы когда будем в июле встречаться, это не опорное заседание, мы не будем полностью пересматривать прогноз, но безусловно, мы будем рассматривать вопрос, как вышедшие новые данные могут (повлиять - прим. ИФ), какой потенциал влияния на прогноз они имеют. Хотя мы часто принимаем и стараемся принимать решения на опорных заседаниях. Я уже говорила, что если есть все основания принять решение не на опорном заседании, мы готовы будем это сделать. И в июле мы также будем рассматривать возможность снижения процентной ставки", - сказала Набиуллина.

Она добавила, что в целом ЦБ не исключает возможность снижения ключевой ставки и на 50 базисных пунктов.

Нефтяные котировки в ходе торгов в четверг продолжают снижаться после скачка днем ранее. Участников рынка беспокоит вероятность сокращения спроса на топливо в мире из-за замедления темпов роста глобальной экономики, на что указывают последние статданные.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,42% - до $63,55 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на 0,65% - до $56,95 за баррель.

Как сообщалось, резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 июля на 9,38 копейки, до 63,4013 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,14 копейки, до 71,542 руб./EUR1.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" не проводились в четверг в связи с выходным днем на биржах США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 6,93 копейки и составил 63,4429 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 370,944 млн, полностью пришедшихся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 6,72 копейки по отношению к среде, до 71,5486 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 11,82 копейки и составил 71,5719 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR562,9 млн, из которых EUR205,034 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR357,866 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 4 базисных пункта - до 7,56% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних отметках - 7,83%, 7,99% и 8,06% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 июля 2019 года 19:32
Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи четвертые торги подряд, лидировал в росте Аэрофлот
Москва. 4 июля. Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса МосБиржи четвертые торги подряд на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры благодаря ожиданиям смягчения монетарной политики Федрезерва США, локомотивов подъема выступили бумаги "Газпрома", обновившие пик с августа 2008 года и разогревшие капитализацию компании выше 6 трлн рублей; в лидерах роста выступили обновившие максимум с декабря 2018 года акции "Аэрофлота".    читать дальше
.
04 июля 2019 года 18:51
Мы с умеренным оптимизмом смотрим на открытие торгов российскими акциями в пятницу - Промсвязьбанк
"Сегодня российский фондовый рынок, после небольших утренних раздумий, продолжил расти, - комментирует ситуацию на рынке акций эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. - Индекс МосБиржи к концу торговой сессии пытается выйти выше отметки 2840 пунктов, обновляя тем самым исторические максимумы....    читать дальше
.
04 июля 2019 года 18:23
ЦБ РФ готовит рынки к агрессивному снижению ставки? - БКС
"Сегодняшние заявления главы ЦБ РФ о траектории развития инфляционных процессов и векторе денежно-кредитной политики, на наш взгляд, могут являться достаточно очевидным сигналом о готовности регулятора к реализации шага по еще одному снижению ставки уже на июльском заседании, - считает главный...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 17:48
Инвесторы продолжают верить в рынок акций и игнорируют риски - ГК "ФИНАМ"
"Один из самых надежных индикаторов финансового рынка в связи с предстоящей рецессией - это процентные ставки по облигациям с разными сроками погашения. Наблюдаемая инверсия и новый раунд слабых экономических данных укрепляет опасения инвесторов о мрачных перспективах экономики США. Более того, в...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 17:24
БКС рекомендует продолжать сокращать позиции в акциях РФ при росте котировок
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 3 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли к...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 16:55
Рубль продолжает уверенно слабеть - "Открытие Брокер"
"К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,56%, недельная осталась на уровне 7,73%, месячная также осталась на уровне 7,83%. Давление на рубль в середине-конце июля может возрастать из-за вероятной конвертации части дивидендных...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 16:30
Инфляционные ожидания вряд ли будут снижаться в ближайшие месяцы - Райффайзенбанк
"По данным Росстата, недельная инфляция выросла до 0,2% н./н. – из-за второго этапа индексации тарифов ЖКХ. При этом, годовой уровень, по нашим оценкам, практически не поменялся и остался на уровне 5% г./г. Мы ждем что инфляция продолжит движение к 4,5% г./г. на конец этого года, и пока не видим...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 16:05
Приток нерезидентов в госдолг иссяк - Райффайзенбанк
"Как и на предшествующих аукционах (с конца июня), вчера спрос на ОФЗ оказался низким: суммарный объем поданных заявок на покупку старого 15-летнего выпуска 26225, предложенного в объеме 20 млрд руб., не превысил 27 млрд руб. При этом даже такой спрос предполагал премию ко вторичному рынку: без...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 15:53
Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях сниженной активности участников из-за выходного дня в США
Москва. 4 июля. Доллар и евро слегка ускорили повышение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в условиях низкой активности участников рынка из-за выходного дня на биржах США.    читать дальше
.
04 июля 2019 года 15:41
Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций Ростелекома и ADR МТС до "держать" после переоценки сектора
(добавлен текст после 3-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) и ADR...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 15:07
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Полюса
TI Capital открыл торговую идею на покупку акций Полюса с горизонтом инвестирования до ноября 2019 г. и потенциалом роста +10% от цены открытия 6071 руб./акция, говорится в обзоре ITI Capital. Стоп-лосс: 5463 руб./акция. По мнению главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 14:44
Ослабление рубля может усилиться при развороте рынков к снижению - FxPro
"Российская валюта придерживается довольно равномерного темпа отступления в парах с долларом и евро, - констатируют аналитики FxPro. - К середине дня в четверг USR/RUB прибавляет 14 копеек, достигая 63.47. EUR/RUB растет на 22 копейки до 71.61. Сниженная торговая активность на мировых рынках по...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 14:21
Рынок европейского госдолга продолжает удивлять - Julius Baer
"Доходности на мировых рынках продолжают снижаться, тогда как показатели по периферийным странам Европы показывают опережающую динамику, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Инвесторы по-прежнему считают, что сохранение мягкой денежно-кредитной...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 13:54
Рынок гособлигаций оценивает перспективы дальнейшей политики мировых центробанков - Julius Baer
"В последние дни рынок гособлигаций выглядит так, как будто все перевернулось с ног на голову, - считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В Соединенных Штатах президент Дональд Трамп предложил в качестве кандидата в совет управляющих...    читать дальше
.
04 июля 2019 года 13:30
Короткие и средние ОФЗ выглядят привлекательными для покупки, как и локальные корпоративные облигации - ITI Capital
"Потенциал снижения доходности рублевого суверенного долга на длинной кривой остается ограниченным - порядка 30 б.п., или 2,5%, если за целевой минимум взять уровень марта 2018 г., - указывается в обзоре ITI Capital. - Доля нерезидентов в ОФЗ в мае составила 30%, или 2,5 трлн руб. в абсолютном...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.