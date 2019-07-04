Рубль продолжает в четверг вечером начатое накануне ослабление к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 4 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть и в условиях низкой активности участников рынка из-за выходного дня на биржах США.

Курс доллара США составил 63,44 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,54 руб./EUR1, подорожав на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,35 копейки - до 67,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро второй день подряд на фоне сниженной активности участников рынка и спроса на валютную ликвидность в связи с необходимостью конвертировать дивидендные выплаты со стороны иностранных держателей акций. В свою очередь, общая активность рынка в четверг снижена, поскольку рынки США закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, пара "доллар-рубль" весь день держится над отметкой 63 руб./$1, и в целом торги характеризуются пониженной торговой активностью из-за выходного дня в США. "Из ключевых событий для всего валютного рынка выделим завтрашнюю публикацию данных с рынка труда от Минтруда США. Это последний сверхзначимый отчет перед июльским заседание ФРС США, так как в какой-то степени он может повлиять на перспективы изменения политики регулятора, что найдет отражение в динамике всей группы валют emerging markets", - отметил Поддубский.

"Рубль продолжает слабеть. Давление на его котировки в середине-конце июля может возрастать из-за вероятной конвертации части дивидендных выплат в валюту. Объем дивидендов российских компаний в этом году ожидается на 43% выше прошлого, репатриация дивидендов нерезидентами может стать нагрузкой для рубля. Кроме того, наступил высокий сезон отпусков, когда растет спрос на валюту со стороны выезжающих граждан. С другой стороны, высокая доходность рубля пока защищает его от какого-либо резкого ослабления. Также Минфин с 5 июля снизит покупки валюты с 16,3 до 10 млрд рублей в день, что является очень резким снижением", - подчеркивает начальник управления анализа рынков компании "Открытие брокер" Константин Бушуев.

ЦБ РФ на заседании совета директоров 26 июля будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Международного финансового конгресса.

"Мы когда будем в июле встречаться, это не опорное заседание, мы не будем полностью пересматривать прогноз, но безусловно, мы будем рассматривать вопрос, как вышедшие новые данные могут (повлиять - прим. ИФ), какой потенциал влияния на прогноз они имеют. Хотя мы часто принимаем и стараемся принимать решения на опорных заседаниях. Я уже говорила, что если есть все основания принять решение не на опорном заседании, мы готовы будем это сделать. И в июле мы также будем рассматривать возможность снижения процентной ставки", - сказала Набиуллина.

Она добавила, что в целом ЦБ не исключает возможность снижения ключевой ставки и на 50 базисных пунктов.

Нефтяные котировки в ходе торгов в четверг продолжают снижаться после скачка днем ранее. Участников рынка беспокоит вероятность сокращения спроса на топливо в мире из-за замедления темпов роста глобальной экономики, на что указывают последние статданные.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,42% - до $63,55 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на 0,65% - до $56,95 за баррель.

Как сообщалось, резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 июля на 9,38 копейки, до 63,4013 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,14 копейки, до 71,542 руб./EUR1.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" не проводились в четверг в связи с выходным днем на биржах США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 6,93 копейки и составил 63,4429 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 370,944 млн, полностью пришедшихся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 6,72 копейки по отношению к среде, до 71,5486 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 11,82 копейки и составил 71,5719 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR562,9 млн, из которых EUR205,034 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR357,866 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 4 базисных пункта - до 7,56% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних отметках - 7,83%, 7,99% и 8,06% годовых соответственно.