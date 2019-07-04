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04 июля 2019 года 18:51
Мы с умеренным оптимизмом смотрим на открытие торгов российскими акциями в пятницу - Промсвязьбанк
"Сегодня российский фондовый рынок, после небольших утренних раздумий, продолжил расти, - комментирует ситуацию на рынке акций эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. - Индекс МосБиржи к концу торговой сессии пытается выйти выше отметки 2840 пунктов, обновляя тем самым исторические максимумы. Отметим, что отсутствие американских инвесторов (сегодня США отдыхают - страна празднует День независимости) и невнятная динамика мировых рынков нисколько не помешали участникам рынка отыгрывать активную фазу дивидендного сезона и отдельные внутренние идеи роста. Так, в "нефтянке" сегодня вновь неплохо смотрятся акции Газпрома, закрепляющиеся выше отметки в 250 руб. в ожидании обильных дивидендов. Дивидендная "отсечка" по ним еще относительно далеко (17 июля), что позволяет рассчитывать на сохранение в данных бумагах, при прочих равных, остаточной инерции роста. Феномен бурной переоценки акций Газпром выглядит достаточно любопытным - дивидендная доходность по ним опустилась ниже, чем по акциям Сбербанка (6,5% против 6,6% соответственно), причем последнее время акции Газпрома уверенно возвратили себе лидерство по оборотам, что отражает ожидания роста выплат и сокращения инвестпрограммы в среднесрочной перспективе". Более близкая "отсечка" по акциям Лукойла (8 июля), прибавляющим, по состоянию на 18:00 по московскому времени, более 2%. В данном сегменте сильно падают лишь акции Татнефти, теряющие около 3% на технических факторах - данные бумаги сегодня начали торговаться без учета дивидендов. Среди других идей роста эксперт банка отметил усиление ралли недооцененных акций АФК Система и Аэрофлота, прибавляющих более 6% и 5% соответственно на высоких торговых оборотах, причем последние активно растут даже несмотря на сегодняшнюю дивидендную "отсечку". Уверенно дорожают акции ВТБ (+2,0%), Алроса (+2,6%), РусАл (+1,2%) и Магнит (+1,4%). Также около 10% прибавляют акции Аптечной Сети 36.6, в которых последнее время чувствуется работа крупных игроков, за последний месяц кратко поднявших котировки. Продолжают пользоваться спросом и акции производителей драгоценных металлов (здесь выделим акции Полюса (+1,2%), уверенно обновляющие пики) и акции МосБиржи (+1,2%), накануне сумевшие закрыть постдивидендный гэп. В сегментном разрезе слабо смотрятся лишь сталелитейщики (Северсталь: -1,2%; ММК: -2,3%) и электроэнергетика, где под давлением фиксации прибыли сетевые "фишки" (ФСК: -1,7%; Россети: -2,2%). "Мы с умеренным оптимизмом смотрим на завтрашнее открытие торгов акциями на российском рынке, рассчитывая увидеть тест отметки в 2850 пунктов по индексу МосБиржи", - резюмирует Евгений Люктюхов.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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