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04 июля 2019 года 15:53

Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях сниженной активности участников из-за выходного дня в США

Москва. 4 июля. Доллар и евро слегка ускорили повышение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в условиях низкой активности участников рынка из-за выходного дня на биржах США.

Курс доллара США составил 63,44 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,58 руб./EUR1, подорожав на 18,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,93 копейки - до 67,1 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 июля на 9,38 копейки, до 63,4013 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,14 копейки, до 71,542 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил темпы снижения и умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, так как участники рынка продолжают демонстрировать спрос на валютную ликвидность в связи с необходимостью конвертировать дивидендные выплаты со стороны иностранных держателей акций. При этом общая активность рынка в четверг остается сниженной, поскольку рынки США закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

В центре внимания игроков остаются торговые переговоры между США и Китаем, которые, как сообщил журналистам экономический советник американского президента Ларри Кадлоу, могут возобновиться на будущей неделе. При этом он не назвал точной даты возобновления личных переговоров лидеров двух государств, заявив, что они начнутся "в ближайшее время" и что об этом будет объявлено дополнительно. "Я не знаю, когда точно. Они беседуют по телефону. Они будут общаться по телефону на следующей неделе и планировать личные встречи", - сказал он.

В свою очередь, Китай намерен возобновить закупки американских сельскохозяйственных товаров в качестве жеста доброй воли на фоне перезапуска торговых переговоров США и Пекина, однако объемы закупок будут меньше, чем в ходе предыдущего "перемирия".

"Рубль вчера ослабел на фоне масштабных покупок иностранной валюты, обусловленных конвертацией дивидендов, однако вечером он восстановился благодаря росту цен на нефть и укреплению аналогов с развивающихся рынков. Сегодня российская валюта вновь снижается, хотя и незначительно. Объем торгов на валютном рынке ниже вчерашнего из-за праздничного выходного на американских биржах. Мы полагаем, что на глобальных рынках сегодня будет сохраняться спокойствие: по всей видимости, самым важным событием станут комментарии представителей ЕЦБ. Впрочем, рубль, скорее всего, просядет еще немного. Не исключено, что будет наблюдаться остаточный спрос на иностранную валюту, связанный с дивидендными выплатами", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

Цены на нефть немного опускаются в четверг после скачка на 2% по итогам предыдущей сессии. Данные о запасах энергоносителей в США, обнародованные накануне министерством энергетики, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, поскольку падение запасов нефти, хотя и продолжилось третью неделю подряд, было более слабым, чем ожидалось.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,06% - до $63,78 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,49% - до $57,06 за баррель.

Как сообщалось, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июня, снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей. Резервы бензина уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки - до 12,2 млн баррелей в сутки.

Между тем поддержку рынку оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на 5 единиц - до 788 установок. Еженедельные данные были обнародованы Baker Hughes раньше обычного, поскольку в четверг американские рынки закрыты в связи с праздником (День независимости).

"Цены на нефть снова оказались под давлением, что ограничит возможности российской валюты в ходе сегодняшних торгов. Вчера Минфин разместил 14,6 млрд рублей в рамках аукциона ОФЗ, а спрос на бумаги составил скромные 27 млрд рублей. Мы уже неоднократно отмечали, что фактор спроса нерезидентов на российские государственные бумаги уже во многом отыгран, поэтому динамику рубля будет определять, в первую очередь, общий аппетит участников рынка к рисковым активам. Отметим, что завтра состоится выплата дивидендов компанией "Норникель" (MOEX: GMKN) общим объемом около 125 млрд рублей. После выплаты дивидендов давление на рубль может возрасти в связи с обратной конвертацией полученных дивидендов в валюту", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Сегодня рубль слабеет к доллару США, торгуясь около 63,4 руб./$1 в условиях снижающейся нефти. Несмотря на сокращение объема покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила в июле, мы сохраняем свой прогноз ослабления рубля в условиях влияния фактора сезонности на платежный баланс и коррекции нефтяных котировок. Основными факторами для курса рубля в ближайшие дни будут настроения глобальных инвесторов, их интерес к риску, а также реакция рынка на публикацию отчета о занятости от Минтруда США в пятницу", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 4 базисных пункта - до 7,56% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних отметках - 7,83%, 7,99% и 8,06% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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