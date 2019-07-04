Ослабление рубля может усилиться при развороте рынков к снижению - FxPro

"Российская валюта придерживается довольно равномерного темпа отступления в парах с долларом и евро, - констатируют аналитики FxPro. - К середине дня в четверг USR/RUB прибавляет 14 копеек, достигая 63.47. EUR/RUB растет на 22 копейки до 71.61. Сниженная торговая активность на мировых рынках по случаю праздника в США позволяет рассчитывать на сравнительное затишье на рынках и развитие устоявшихся трендов до конца дня. Помимо ослабления рубля стоит отметить обновление российским фондовым рынком исторических максимумов. Индекс МосБиржи на протяжении всей недели день за днем переписывал пиковые уровни, и ослабление рубля ему частично в этом помогало. Однако за этим также стоит позитивная динамика мировых индексов. Американский S&P500 закрылся в среду на исторических максимумах, а фьючерсы на индекс (SPX) поднимались до 2999.20, находясь в одном шаге от красивого круглого уровня 300".

Покупки акций, по мнению экспертов компании, вызваны стремлением инвесторов к доходным активам по мере падения привлекательности гособлигаций развитых стран. При этом, уровень страха на рынках понижен, поскольку участники торгов активно закладывают в ожидания смягчение политики. В теории, это золотое время, когда центробанки готовы предоставлять новые стимулы, а доходность долговых рынков падает.

"На практике редко такие периоды длятся продолжительное время: ЦБ убирают руку помощи, когда видят, что экономика ведет себя лучше ожиданий, - подчеркивается в обзоре FxPro. - Впрочем, чаще оказывается, что рынки недооценивают экономические угрозы, и впоследствии слабые данные приносят за собой существенную просадку фондовых рынков. Подобный сценарий может оказаться справедливым уже в конце текущей недели. Рынки уверенно покупали акции США после разочаровывающих макроэкономических публикаций в среду. Однако публикация слабого официального отчета по рынку труда (Nonfarm Payrolls) в пятницу имеет достаточно потенциала, чтобы отрезвить рынки, потенциально отправив их в сторону коррекции. Для рубля это будет означать усиление давления по мере того, как инвесторы от доходных активов будут переключаться в сторону "тихих гаваней" - таких, как облигации крупных развитых стран".