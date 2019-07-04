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Главная / Мнения аналитиков / Рынок европейского госдолга продолжает удивлять - Julius Baer
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04 июля 2019 года 14:21
Рынок европейского госдолга продолжает удивлять - Julius Baer
"Доходности на мировых рынках продолжают снижаться, тогда как показатели по периферийным странам Европы показывают опережающую динамику, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Инвесторы по-прежнему считают, что сохранение мягкой денежно-кредитной политики является причиной сужения спреда между госбумагами центра и периферии еврозоны. Рынок государственного долга Европы и, в особенности, периферийных стран всю неделю демонстрирует захватывающую динамику. В среду доходности продемонстрировали очередной резкий спад, особенно по гособлигациям Италии и Греции. Показатели по 10-летним бумагам Испании и Португалии приближаются к нулю, тогда как доходность французского долга уже опустилась в отрицательную зону. Основными драйверами происходящего являются ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики после назначения Кристин Лагард на пост президента Европейского центрального банка и новости с политической арены Европы". По оценкам эксперта Julius Baer, центральные банки действительно поддерживают рынки, и схранится ситуация, благоприятно влияющая на более рисковые сегменты сектора облигаций. "Будучи опытным политиком, г-жа Лагард является превосходным переговорщиком и внимательно прислушивается к своим советникам и подчиненным, которые уверены в том, что нетрадиционная монетарная политика последнего времени успешно позволяла избежать проблем. Иными словами, продолжение ультрамягкой политики является очень вероятным, и возможен также запуск нового раунда программы покупки активов. Тем не менее, мы занимаем осторожную позицию в отношении государственного долга периферийных стран ЕС, принимая во внимание значительные политические риски и дисбалансы", - отмечает Дарио Месси.
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04 июля 2019 года 17:48
"Один из самых надежных индикаторов финансового рынка в связи с предстоящей рецессией - это процентные ставки по облигациям с разными сроками погашения. Наблюдаемая инверсия и новый раунд слабых экономических данных укрепляет опасения инвесторов о мрачных перспективах экономики США. Более того, в... читать дальше
.04 июля 2019 года 17:24
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 3 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли к... читать дальше
.04 июля 2019 года 16:55
"К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,56%, недельная осталась на уровне 7,73%, месячная также осталась на уровне 7,83%. Давление на рубль в середине-конце июля может возрастать из-за вероятной конвертации части дивидендных... читать дальше
.04 июля 2019 года 16:30
"По данным Росстата, недельная инфляция выросла до 0,2% н./н. – из-за второго этапа индексации тарифов ЖКХ. При этом, годовой уровень, по нашим оценкам, практически не поменялся и остался на уровне 5% г./г. Мы ждем что инфляция продолжит движение к 4,5% г./г. на конец этого года, и пока не видим... читать дальше
.04 июля 2019 года 16:05
"Как и на предшествующих аукционах (с конца июня), вчера спрос на ОФЗ оказался низким: суммарный объем поданных заявок на покупку старого 15-летнего выпуска 26225, предложенного в объеме 20 млрд руб., не превысил 27 млрд руб. При этом даже такой спрос предполагал премию ко вторичному рынку: без... читать дальше
.04 июля 2019 года 15:53
Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях сниженной активности участников из-за выходного дня в США
Москва. 4 июля. Доллар и евро слегка ускорили повышение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в условиях низкой активности участников рынка из-за выходного дня на биржах США. читать дальше
.04 июля 2019 года 15:41
(добавлен текст после 3-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) и ADR... читать дальше
.04 июля 2019 года 15:07
TI Capital открыл торговую идею на покупку акций Полюса с горизонтом инвестирования до ноября 2019 г. и потенциалом роста +10% от цены открытия 6071 руб./акция, говорится в обзоре ITI Capital. Стоп-лосс: 5463 руб./акция. По мнению главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера... читать дальше
.04 июля 2019 года 14:44
"Российская валюта придерживается довольно равномерного темпа отступления в парах с долларом и евро, - констатируют аналитики FxPro. - К середине дня в четверг USR/RUB прибавляет 14 копеек, достигая 63.47. EUR/RUB растет на 22 копейки до 71.61. Сниженная торговая активность на мировых рынках по... читать дальше
.04 июля 2019 года 13:54
"В последние дни рынок гособлигаций выглядит так, как будто все перевернулось с ног на голову, - считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В Соединенных Штатах президент Дональд Трамп предложил в качестве кандидата в совет управляющих... читать дальше
.04 июля 2019 года 13:30
Короткие и средние ОФЗ выглядят привлекательными для покупки, как и локальные корпоративные облигации - ITI Capital
"Потенциал снижения доходности рублевого суверенного долга на длинной кривой остается ограниченным - порядка 30 б.п., или 2,5%, если за целевой минимум взять уровень марта 2018 г., - указывается в обзоре ITI Capital. - Доля нерезидентов в ОФЗ в мае составила 30%, или 2,5 трлн руб. в абсолютном... читать дальше
.04 июля 2019 года 13:01
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB) аналитики понизили рекомендацию (рейтинг) с... читать дальше
.04 июля 2019 года 12:46
"Рубль продолжит слабеть к доллару в июле, темпы притока средств в рублевый суверенный долг снизятся в связи с замедлением притока нерезидентов и ослаблением рубля. - прогнозируют аналитики ITI Capital. - Рубль сейчас находится под давлением, которое скорее обусловлено локальными, чем глобальными... читать дальше
.04 июля 2019 года 12:28
"Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на корпоративном сегменте российского рублевого рынка, где ожидается два букбилдинга. В частности, вновь на первичный рынок выходит РУСАЛ, который во вторник начал премаркетинг нового выпуска серии БО-001Р-02. Сбор заявок пройдет сегодня, с 11:00... читать дальше
.04 июля 2019 года 12:13
самый быстрорастущий рынок акций с начала года (+27%) ввиду удорожания акций нефтегазовых компаний, в особенности Газпрома (+78%), чья доля на российском рынке составляет порядка 15%. Мы считаем, что риск санкций ограничен, что позволит самому недооцененному рынку продолжить расти, учитывая высокую... читать дальше
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