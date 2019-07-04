Рынок европейского госдолга продолжает удивлять - Julius Baer

"Доходности на мировых рынках продолжают снижаться, тогда как показатели по периферийным странам Европы показывают опережающую динамику, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Инвесторы по-прежнему считают, что сохранение мягкой денежно-кредитной политики является причиной сужения спреда между госбумагами центра и периферии еврозоны. Рынок государственного долга Европы и, в особенности, периферийных стран всю неделю демонстрирует захватывающую динамику. В среду доходности продемонстрировали очередной резкий спад, особенно по гособлигациям Италии и Греции. Показатели по 10-летним бумагам Испании и Португалии приближаются к нулю, тогда как доходность французского долга уже опустилась в отрицательную зону. Основными драйверами происходящего являются ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики после назначения Кристин Лагард на пост президента Европейского центрального банка и новости с политической арены Европы".

По оценкам эксперта Julius Baer, центральные банки действительно поддерживают рынки, и схранится ситуация, благоприятно влияющая на более рисковые сегменты сектора облигаций. "Будучи опытным политиком, г-жа Лагард является превосходным переговорщиком и внимательно прислушивается к своим советникам и подчиненным, которые уверены в том, что нетрадиционная монетарная политика последнего времени успешно позволяла избежать проблем. Иными словами, продолжение ультрамягкой политики является очень вероятным, и возможен также запуск нового раунда программы покупки активов. Тем не менее, мы занимаем осторожную позицию в отношении государственного долга периферийных стран ЕС, принимая во внимание значительные политические риски и дисбалансы", - отмечает Дарио Месси.