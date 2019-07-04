РУСАЛ вновь выходит на рынок рублевого долга - Уралсиб

"Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на корпоративном сегменте российского рублевого рынка, где ожидается два букбилдинга. В частности, вновь на первичный рынок выходит РУСАЛ, который во вторник начал премаркетинг нового выпуска серии БО-001Р-02. Сбор заявок пройдет сегодня, с 11:00 до 15:00. Объем размещения выпуска, как планируется, составит от 10 млрд руб. Ориентир ставки первого купона объявлен в диапазоне 8,6–8,75% годовых, что транслируется в доходность к оферте через три с половиной года в размере 8,79–8,94% годовых и спред к ОФЗ порядка 160–175 б.п. Эмитент, который после истории с санкциями переориентировался на локальный рынок долга, в апреле нынешнего года разместил выпуск БО-001Р-01 объемом 15 млрд руб. с трехлетней офертой под ставку купона 9% годовых. На момент формирования заявок это предполагало спред к ОФЗ около 130 б.п. Сейчас тот же выпуск котируется на вторичном рынке с доходностью примерно 8,7% годовых, что означает премию к кривой госбумаг около 150 б.п. (премия увеличилась за счет опережающего роста котировок ОФЗ). Новый выпуск будет примерно на полгода длиннее обращающегося, и, исходя из уровней вторичного рынка, мы ожидаем формирования книги заявок по нижней границе маркетируемого диапазона, то есть вблизи ставки купона 8,6% годовых. Вторичные торги выпуском Русал БО-001Р-02 должны стартовать 11 июля", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

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