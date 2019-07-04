.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / РУСАЛ вновь выходит на рынок рублевого долга - Уралсиб
.
04 июля 2019 года 12:28
РУСАЛ вновь выходит на рынок рублевого долга - Уралсиб
"Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на корпоративном сегменте российского рублевого рынка, где ожидается два букбилдинга. В частности, вновь на первичный рынок выходит РУСАЛ, который во вторник начал премаркетинг нового выпуска серии БО-001Р-02. Сбор заявок пройдет сегодня, с 11:00 до 15:00. Объем размещения выпуска, как планируется, составит от 10 млрд руб. Ориентир ставки первого купона объявлен в диапазоне 8,6–8,75% годовых, что транслируется в доходность к оферте через три с половиной года в размере 8,79–8,94% годовых и спред к ОФЗ порядка 160–175 б.п. Эмитент, который после истории с санкциями переориентировался на локальный рынок долга, в апреле нынешнего года разместил выпуск БО-001Р-01 объемом 15 млрд руб. с трехлетней офертой под ставку купона 9% годовых. На момент формирования заявок это предполагало спред к ОФЗ около 130 б.п. Сейчас тот же выпуск котируется на вторичном рынке с доходностью примерно 8,7% годовых, что означает премию к кривой госбумаг около 150 б.п. (премия увеличилась за счет опережающего роста котировок ОФЗ). Новый выпуск будет примерно на полгода длиннее обращающегося, и, исходя из уровней вторичного рынка, мы ожидаем формирования книги заявок по нижней границе маркетируемого диапазона, то есть вблизи ставки купона 8,6% годовых. Вторичные торги выпуском Русал БО-001Р-02 должны стартовать 11 июля", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.
.
Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
.
04 июля 2019 года 17:48
"Один из самых надежных индикаторов финансового рынка в связи с предстоящей рецессией - это процентные ставки по облигациям с разными сроками погашения. Наблюдаемая инверсия и новый раунд слабых экономических данных укрепляет опасения инвесторов о мрачных перспективах экономики США. Более того, в... читать дальше
.04 июля 2019 года 17:24
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 3 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли к... читать дальше
.04 июля 2019 года 16:55
"К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,56%, недельная осталась на уровне 7,73%, месячная также осталась на уровне 7,83%. Давление на рубль в середине-конце июля может возрастать из-за вероятной конвертации части дивидендных... читать дальше
.04 июля 2019 года 16:30
"По данным Росстата, недельная инфляция выросла до 0,2% н./н. – из-за второго этапа индексации тарифов ЖКХ. При этом, годовой уровень, по нашим оценкам, практически не поменялся и остался на уровне 5% г./г. Мы ждем что инфляция продолжит движение к 4,5% г./г. на конец этого года, и пока не видим... читать дальше
.04 июля 2019 года 16:05
"Как и на предшествующих аукционах (с конца июня), вчера спрос на ОФЗ оказался низким: суммарный объем поданных заявок на покупку старого 15-летнего выпуска 26225, предложенного в объеме 20 млрд руб., не превысил 27 млрд руб. При этом даже такой спрос предполагал премию ко вторичному рынку: без... читать дальше
.04 июля 2019 года 15:53
Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях сниженной активности участников из-за выходного дня в США
Москва. 4 июля. Доллар и евро слегка ускорили повышение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в условиях низкой активности участников рынка из-за выходного дня на биржах США. читать дальше
.04 июля 2019 года 15:41
(добавлен текст после 3-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) и ADR... читать дальше
.04 июля 2019 года 15:07
TI Capital открыл торговую идею на покупку акций Полюса с горизонтом инвестирования до ноября 2019 г. и потенциалом роста +10% от цены открытия 6071 руб./акция, говорится в обзоре ITI Capital. Стоп-лосс: 5463 руб./акция. По мнению главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера... читать дальше
.04 июля 2019 года 14:44
"Российская валюта придерживается довольно равномерного темпа отступления в парах с долларом и евро, - констатируют аналитики FxPro. - К середине дня в четверг USR/RUB прибавляет 14 копеек, достигая 63.47. EUR/RUB растет на 22 копейки до 71.61. Сниженная торговая активность на мировых рынках по... читать дальше
.04 июля 2019 года 14:21
"Доходности на мировых рынках продолжают снижаться, тогда как показатели по периферийным странам Европы показывают опережающую динамику, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Инвесторы по-прежнему считают, что сохранение мягкой денежно-кредитной... читать дальше
.04 июля 2019 года 13:54
"В последние дни рынок гособлигаций выглядит так, как будто все перевернулось с ног на голову, - считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В Соединенных Штатах президент Дональд Трамп предложил в качестве кандидата в совет управляющих... читать дальше
.04 июля 2019 года 13:30
Короткие и средние ОФЗ выглядят привлекательными для покупки, как и локальные корпоративные облигации - ITI Capital
"Потенциал снижения доходности рублевого суверенного долга на длинной кривой остается ограниченным - порядка 30 б.п., или 2,5%, если за целевой минимум взять уровень марта 2018 г., - указывается в обзоре ITI Capital. - Доля нерезидентов в ОФЗ в мае составила 30%, или 2,5 трлн руб. в абсолютном... читать дальше
.04 июля 2019 года 13:01
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB) аналитики понизили рекомендацию (рейтинг) с... читать дальше
.04 июля 2019 года 12:46
"Рубль продолжит слабеть к доллару в июле, темпы притока средств в рублевый суверенный долг снизятся в связи с замедлением притока нерезидентов и ослаблением рубля. - прогнозируют аналитики ITI Capital. - Рубль сейчас находится под давлением, которое скорее обусловлено локальными, чем глобальными... читать дальше
.04 июля 2019 года 12:13
самый быстрорастущий рынок акций с начала года (+27%) ввиду удорожания акций нефтегазовых компаний, в особенности Газпрома (+78%), чья доля на российском рынке составляет порядка 15%. Мы считаем, что риск санкций ограничен, что позволит самому недооцененному рынку продолжить расти, учитывая высокую... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.