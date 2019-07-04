Рынок акций РФ утром консолидируется, бумаги Газпрома обновили максимум с 2008г и подняли капитализацию выше 6 трлн руб.

Москва. 4 июля. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и умеренного ослабления рубля, бумаги "Газпрома" обновили максимум с августа 2008 года и разогрели капитализацию компании выше 6 трлн рублей; упали бумаги "Аэрофлота" и "Татнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2822,92 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1402,51 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4%.

Доллар стоит 63,41 рубля (+0,09 рубля).

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-3,5%, до 753 рублей; -4% "префы", до 638,1 рубля; дивиденды - 32,38 рубля на акцию каждого типа), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,7%, до 103,9 рубля; дивиденды - 2,69 рубля на акцию), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%).

Растут акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,6%, до 11,29 рубля - максимум с апреля 2018 г.), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "Газпрома" (+1,1%, до 254,43 рубля; капитализация - 6,02325 трлн рублей), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

Накануне в США основные фондовые индексы обновили исторические максимумы, инвесторы оценивали статданные по рынку труда США, а оптимизм подогревали новости, касающиеся выдвижения кандидатов на руководящие посты в Европейском центральном банке (ЕЦБ) и Федеральной резервной системе (ФРС), что укрепило ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС в будущем.

В центре внимания трейдеров - выдвижение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Накануне Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы ЕЦБ. Предыдущие заявления Лагард позволяют предположить, что она предпочитает более мягкую денежно-кредитную политику, пишет MarketWatch.

Тем временем, президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуры Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон в совет управляющих ФРС.

Уоллер, являющийся исполнительным вице-президентом Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса, считается сторонником стимулирующей кредитно-денежной политики. Шелтон, которая представляет США в ЕБРР и была экономическим советником Трампа в ходе его предвыборной кампании в 2016 году, в прошлом месяце заявила в интервью The Wall Street Journal, что Федрезерву, по ее мнению, следует немедленно снизить базовую процентную ставку.

В четверг в Азии также преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%), подрастает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляю 0,1-0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая. Экономический советник американского президента Ларри Кадлоу сообщил журналистам в среду, что переговоры между Вашингтоном и Пекином могут возобновиться на следующей неделе.

Нефть утром в среду корректируется вниз после скачка накануне, но цена Brent находится возле уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $63,07 за баррель (-1,2% и +2,3% в среду), августовская цена WTI - $56,65 за баррель (-1,2% и +1,9% накануне).

Данные о запасах энергоносителей в США, обнародованные накануне министерством энергетики, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, поскольку падение запасов нефти, хотя и продолжилось третью неделю подряд, было более слабым, чем ожидалось.

Поддержку рынку оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на 5 единиц - до 788. Еженедельные данные были обнародованы Baker Hughes раньше обычного, поскольку в четверг американские рынки закрыты в связи с праздником (День независимости). Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,2 млн б/с.

По словам эксперта "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадия Николаева, слабые статданные из США, где торговый дефицит подпрыгнул к 5-месячному максимуму, а занятость от ADP выросла гораздо слабее прогнозов, укрепили ожидания в отношении снижения ставки ФРС, что поддерживает рисковые активы. В то же время "медвежьи" экономические отчеты напоминают участникам нефтяного рынка об угрозе угасания мирового спроса, что ограничивает проявление оптимизма на сырьевых площадках. В краткосрочной перспективе динамика нефтяных фьючерсов будет оставаться неустойчивой, для Brent сейчас важно удержаться над уровнем $62, чтобы избежать потенциального прорыва к отметке $60 за баррель.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, одним из драйверов роста рынка остаются акции "Газпрома", но кто и зачем покупает "национальное достояние" на таких ценовых уровнях - остается загадкой. Если бы не растущий "Газпром" (MOEX: GAZP), индекс МосБиржи сползал бы под "собственной тяжестью", поскольку на фоне отсутствия игроков из США вполне логичным для перегретого рынка выглядит небольшое снижение.

Покупки можно делать лишь "точечные", и в большинстве случаев во "втором эшелоне", из которого будет очень непросто выскочить при начале коррекции. Поэтому рекомендуется на время забыть о "длинных" позициях, а лучше начать фиксировать полученную прибыль. Нефть вновь снижается без особых причин - похоже, желание американских нефтяных "медведей" увести котировки хотя бы в район $60 нашло поддержку у части азиатских трейдеров. Однако есть ощущение, что атаки на нефть скоро выдохнутся и сырье все-таки возьмет курс на отметку $70 за баррель, считает Антонов.

По словам начальника управления анализа рынков ИК "Открытие Брокер" Константина Бушуева, мировые рынки уже не столь оптимистичны по поводу переговоров США и КНР по торговым вопросам, но сам факт возвращения к ним обнадеживает. США готовы принять новые пошлины против товаров из Европы в наказание за субсидирование авиастроителей. Кроме того, переговоры не означают завершение торговой войны, и по этой причине риски рецессии в развитых странах, включая США, остаются.

Внешний фон явно не располагает к тому, чтобы российский рынок акций продолжил активное движение вверх. На следующей неделе начнется пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объемных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. С 15 июля стартует сезон отчетов в США. В России первой будет отчитываться "Северсталь" - ориентировочно 19 июля. Наиболее важным ожиданием, на которое будут закладываться рынки, будет заседание ФРС 31 июля, когда денежный регулятор США, возможно, снизит базовую ставку впервые за десять лет, отмечает аналитик.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, снижение фьючерсов на нефть носит лишь коррекционный характер, поэтому состояние внешнего фона утром в четверг можно охарактеризовать как неопределенное. Это создает условия для стагнации индекса МосБиржи, для которого поддержками выступают отметки 2810 и 2800 пунктов, а сопротивлениями - 2830 и 2840 пунктов.

В четверг не ожидается публикации значимой для локального рынка иностранной статистики, а в США отмечается День независимости. Поэтому индексы МосБиржи и РТС могут не показать существенного отклонения по итогам дня, что не исключает заметных движений в отдельных бумагах.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, на смену позитивным результатам саммита G20, которые двигали рынки вверх в начале недели, приходят набирающие силу новые триггеры - ожидания снижения процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании в конце июля на фоне относительно слабой макроэкономической статистики в США. Именно этот фактор во многом позволил американским индексам в очередной раз обновить максимумы, а индекс S&P 500 остановился в 5 пунктах от круглой отметки 3000 пунктов.

Что касается ситуации с торговыми переговорами между США и Китаем, то личные встречи между представителями двух стран могут возобновиться уже на следующей неделе. Тем не менее, это не должно вводить инвесторов в заблуждение - судя по заявлениям в СМИ, стороны еще далеки от полномасштабного соглашения. На этом фоне заявление Трампа, в очередной раз обвинившего КНР и ЕС в манипулировании своими валютами, не сигнализирует о позитиве в переговорах.

Индекс МосБиржи после очередного обновления исторического максимума может проигнорировать негативную динамику нефтяных котировок и попытается обосноваться на новых уровнях 2800-2840 пунктов, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+10%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+7,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-11,6%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-4%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,86 млрд рублей (из них 2,719 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 1,237 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).