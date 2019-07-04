Не исключаем сохранения курса рубля в диапазоне 63.20-63.70/USD на торгах четверга - РФПИ

"Несмотря на более слабую динамику (vs других ЕМ валют) в течение дня, торги в среду рубль завершил почти с нулевым изменением к USD. - напоминает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. - Все это выглядит неплохо, учитывая падение нефти почти на 6% за два дня. Судя по утренней динамике, спекулянты могли начать формировать длинные позиции по USD в надежде на дальнейший рост, в том числе из-за фактора дивидендов и ухудшения сезонности платежного баланса в июле-августе. Но "реального" спроса на валюту от крупных участников не было, и первый удар по спекулянтам (через укрепление рубля) оказали новости о снижении объема покупок валюты для Минфина с 310 до 231 млрд руб., что оказалось даже ниже прогноза Bloomberg в 250 млрд руб. После этого котировки USD/RUB вновь восстановились до 64.60/USD, но дальше не пошли, поэтому к вечеру, видимо, свои позиции начали закрывать утренние покупатели валюты, поскольку существенного изменения курса так и не случилось. В итоге, к концу дня рубль показал лишь минимальные потери к USD".

Что касается перспектив на 3К19, то, по прогнозам эксперта РФПИ, разница между профицитом текущего счета и объемом покупок валюты в 3К19 сильно не изменится относительно 2К19, по-прежнему указывая на отсутствие предпосылок для значительного и устойчивого ослабления рубля в ближайшие месяцы при относительно неизменном внешнем фоне. "Уровни 62-64/USD, по нашим оценкам, по-прежнему не угрожают стабильности платежного баланса при нефти около US$63-65/брл., ведь слабость внутреннего спроса и доходов населения продолжит сдерживать рост импорта и внутренний спрос на валюту. Однако это не исключает возможности временного ослабления рубля и увеличения волатильности курса в дни конвертации дивидендов в течение июля-августа до 64.00-65.00/USD. Сегодня же не исключаем сохранения курса рубля в диапазоне 63.20-63.70/USD", - заключает Дмитрий Полевой.