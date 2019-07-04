На горизонте 1-2 недель ждем продолжения консолидации рынка госбумаг - Промсвязьбанк

"Котировки ОФЗ продолжают консолидироваться вблизи достигнутых максимумов с начала года – в среду кривая госбумаг осталась без изменений, на 1 б.п. выросли доходности длинных ОФЗ (10-15 лет) на фоне прошедшего размещения ОФЗ 26225, - констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. - В результате доходность 5-летних госбумаг составила 7,28% годовых, 10-летних 7,4% годовых. Спрос на 15-летний выпуск при сложившейся конъюнктуре оказался ниже по сравнению с размещением данной бумаги в конце мая – 26,9 млрд. руб. против 37,8 млрд. руб. Объем размещения составил 14,6 млрд. руб. против 27,9 млрд. руб. на аукционе 29 мая. При этом доходность на аукционе составила 7,54% годовых, в то время как месяцем ранее – 8,2% годовых. Наблюдаемое охлаждение спроса на ОФЗ связано в большей степени с техническими факторами – ультрадлинный 15-летний выпуск традиционно имеет ограниченный спрос инвесторов. Кроме того, рынок госбумаг сильно вырос за последний месяц на решении ЦБ РФ снизить ставку и продолжить дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. При этом среднесрочные ОФЗ по доходности уже полностью отыграли еще 1 снижение ставки, в то время как до ближайшего заседания (26 июня), на котором регулятор может вновь снизить ставку, еще довольно долго – более 3 недель. В целом на горизонте 1-2 недель ждем продолжения консолидации рынка госбумаг, после чего ближе к заседанию покупки могут возобновиться. Целью по доходности 10-летних ОФЗ до конца года, по нашим оценкам, выступает уровень 7,15%-7,25% годовых при текущем значении 7,4%".

.

Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК