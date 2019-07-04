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04 июля 2019 года 10:00

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не покажут сильных изменений

Москва. 4 июля. Рынок рублевых корпоративных облигаций в четверг проведет торги в консолидационных настроениях при незначительных колебаниях цен бумаг на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала и выходного дня в США, полагают аналитики.

Накануне в США основные фондовые индексы обновили исторические максимумы, инвесторы оценивали статданные по рынку труда США, а оптимизм подогревали новости, касающиеся выдвижения кандидатов на руководящие посты в Европейском центральном банке (ЕЦБ) и Федеральной резервной системе (ФРС), что укрепило ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС в будущем.

Данные аналитической организации ADP Research Institute, обнародованные в среду, указали на менее значительный, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Число рабочих мест выросло на 102 тыс. при прогнозах роста на 140 тыс. после повышения всего на 41 тыс. в мае. Минтруда США опубликует официальные июньские данные о безработице в пятницу в 15:30 МСК.

Минторг США сообщил об увеличении дефицита внешнеторгового баланса страны в мае 2019 года на 8,4%, до $55,5 млрд, что является максимумом с начала 2019 года. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне 2019 года упал до минимальных с июля 2017 года 55,1 пункта при прогнозах снижения до 56 пунктов с майских 56,9 пункта.

В центре внимания трейдеров - выдвижение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Накануне Лагард временно сложила с себя полномочия директора распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы ЕЦБ. Предыдущие заявления Лагард позволяют предположить, что она предпочитает более мягкую денежно-кредитную политику, пишет MarketWatch.

Тем временем, президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуры Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

Уоллер, являющийся исполнительным вице-президентом Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса, считается сторонником стимулирующей кредитно-денежной политики. Шелтон, которая представляет США в ЕБРР и была экономическим советником Трампа в ходе его предвыборной кампании в 2016 году, в прошлом месяце заявила в интервью The Wall Street Journal, что Федрезерву, по ее мнению, следует немедленно снизить базовую процентную ставку.

В четверг в Азии также преобладает позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite теряет 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая. Экономический советник американского президента Ларри Кадлоу сообщил журналистам в среду, что переговоры между Вашингтоном и Пекином могут возобновиться на следующей неделе.

Нефть утром в среду корректируется вниз после скачка накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:32 МСК составила $62,99 за баррель (-1,3% и +2,3% в среду), августовская цена WTI - $56,54 за баррель (-1,4% и +1,9% накануне).

Данные о запасах энергоносителей в США, обнародованные накануне министерством энергетики, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, поскольку падение запасов нефти, хотя и продолжилось третью неделю подряд, было более слабым, чем ожидалось.

Поддержку рынку оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на 5 единиц - до 788. Еженедельные данные были обнародованы Baker Hughes раньше обычного, поскольку в четверг американские рынки закрыты в связи с праздником (День независимости). Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,2 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду подросла по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась в районе средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 14,089 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,542 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику на фоне роста нефти и фондовых площадок в Европе и США на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва в свете выходящей слабой макростатистики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 июля вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 613,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит-003Р-02" (+1,9%), "Альфа-Банк-002Р-02-боб" (+0,6%) и "Газпром БО-22" (+0,49%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть АК-001P-08" (-0,25%), "ВЭБ.РФ-09" (-0,23%) и "РЖД 001P-02R" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) завершило 3 июля размещение 6-летних облигаций серии 001Р-10 объемом 15 млрд рублей, ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых, к ней приравнены ставки 2-24-го купонов, купоны квартальные. Целью привлечения средств является рефинансирование текущего долга компании.

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) планирует 5 июля начать размещение годовых облигаций серии Б-1-31 объемом 10 млрд рублей, ставка 1-2-го купонов выпуска установлена на уровне 7,2% годовых. Бумаги размещаются в рамках программы, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе 2015 года объемом до 1 трлн рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен идентификационный номер 401000B001P02E. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 9 июля в 10:00 МСК откроет книгу заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-SBER12 объемом от 15 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 15:00 МСК 11 июля, ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,7% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,85% годовых. Номинал одной облигации составляет 1 тыс. рублей, купоны полугодовые. Техническое размещение выпуска запланировано на 15 июля.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) проведет 8 июля с 11:00 до 15:00 МСК сбор заявок на 10-летние бонды серии 002Р-08 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 8,10-8,25% годовых, что соответствует доходности к оферте через 5 лет в диапазоне 8,26-8,40% годовых. Купоны - полугодовые, техническое размещение выпуска запланировано на 15 июля.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 15 июля проведет размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 001Р-05Р объемом 500 млн рублей по цене 104% от номинала. ГПБ завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-05Р объемом 10 млрд рублей 31 января, ставка 1-го купона составила 9,15% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го полугодовых купонов. Срок обращения бондов - 4 года, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) во второй половине июля планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,50-9,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,73-9,99% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го и 8-го купонов и 50% от номинала в дату выплаты 10-го купона.

ПАО "ТрансФин-М" выкупило в рамках оферты 245 тыс. 529 облигаций серии БО-27 по цене 100% от номинала, что составляет 9,44% выпуска объемом 2,6 млрд рублей. Размещение 5-летних облигаций прошло в июле 2016 года, купоны - полугодовые, ставка 1-2-го купонов установлена в размере 13% годовых, ставка текущего купона - 10% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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