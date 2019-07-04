Утром в четверг российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС завершили торги среды умеренным повышением. Рублевый индикатор закрепился выше психологически важной отметки 2800 пунктов, а долларовый отвоевал уровень 1400 пунктов, но чувствовал себя менее уверенно ввиду слабости рубля. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 2790 и 1390 пунктов - их преодоление служило бы сигналом в пользу ускорения возможной нисходящей коррекции. Рубль накануне, после снижения в течение дня, завершил день без изменений к доллару и евро. Пара доллар/рубль опустилась ниже отметки 63,50 руб., в течение сессии отступив от сопротивления 63,65 руб. Пара евро/рубль после движения в район 72 руб. упала ниже 71,50 руб., что указывает на неуверенность валютных "быков". Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением более низких цен на нефть и коррекции на ряде азиатских площадок. Не исключено начало дня на умеренно негативной ноте, но в целом сессия, в отсутствии игроков из США, обещает быть достаточно спокойной. Основные опасения в краткосрочном периоде, пожалуй, вызывают разве что нефтяные котировки, которые не спешат возвращаться к росту, несмотря на продление сделки ОПЕК+", - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.