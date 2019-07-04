Нефть в четверг будет под давлением, рассчитываем на 62-63 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Статистика от Минэнерго США по запасам вышла слабее ожиданий, сигнализировав о замедляющемся спросе в разгар автомобильного сезона. Это ограничило нефть в восстановлении после неоднозначных итогов саммита ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились всего на 1,1 млн барр., хотя ожидалось на 3 млн барр. Переработка вновь нехарактерно низкая для этого сезона - на 2% ниже, чем год назад. Запасы бензинов упали на 1,6 млн барр., а дистиллятов - выросли на 1,4 млн барр. Также в контртренде с ожиданиями. Немного сгладил ситуацию рост импорта на 1,7 млн барр. /день, однако в целом статистика откровенно слабая для автомобильного сезона. На этом фоне сегодня ждем нефть под давлением, рассчитывая на 62-63 долл./барр.", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

.

Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК