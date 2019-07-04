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Главная / Мнения аналитиков / В четверг российский рынок акций откроется разнонаправленно ввиду нестабильной ситуации на глобальных площадках - ITI Capital
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04 июля 2019 года 10:02
В четверг российский рынок акций откроется разнонаправленно ввиду нестабильной ситуации на глобальных площадках - ITI Capital
"Мы ожидаем, что сегодня российский рынок откроется разнонаправленно ввиду нестабильной ситуации на глобальных площадках. В течение дня торги окажутся вялыми на фоне закрытия площадок США по случаю празднования Дня независимости. Сегодня последний день для покупки Лензолота ап, Энел России ао, Росстей ао и ап, чтобы получить дивиденды (Т+2), без дивидендов начинают торговаться Татнефть ао и ап, Аэрофлот, АСКО ао.", - отмечают аналитики ITI Capital.
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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04 июля 2019 года 10:38
"Котировки ОФЗ продолжают консолидироваться вблизи достигнутых максимумов с начала года – в среду кривая госбумаг осталась без изменений, на 1 б.п. выросли доходности длинных ОФЗ (10-15 лет) на фоне прошедшего размещения ОФЗ 26225, - констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. - В... читать дальше
.04 июля 2019 года 10:22
Рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне низкой активности из-за выходного дня в США
Москва. 4 июля. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях низкой активности участников рынка из-за выходного дня на американских биржах. читать дальше
.04 июля 2019 года 10:19
"Статистика от Минэнерго США по запасам вышла слабее ожиданий, сигнализировав о замедляющемся спросе в разгар автомобильного сезона. Это ограничило нефть в восстановлении после неоднозначных итогов саммита ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились всего на 1,1 млн барр., хотя ожидалось на 3 млн... читать дальше
.04 июля 2019 года 10:08
"Индексы МосБиржи и РТС завершили торги среды умеренным повышением. Рублевый индикатор закрепился выше психологически важной отметки 2800 пунктов, а долларовый отвоевал уровень 1400 пунктов, но чувствовал себя менее уверенно ввиду слабости рубля. Ближайшими поддержками для индексов выступают... читать дальше
.04 июля 2019 года 10:00
Москва. 4 июля. Рынок рублевых корпоративных облигаций в четверг проведет торги в консолидационных настроениях при незначительных колебаниях цен бумаг на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала и выходного дня в США, полагают аналитики. читать дальше
.04 июля 2019 года 09:59
Индекс МосБиржи в четверг попытается обосноваться на новых уровнях 2800 - 2840 пунктов - Промсвязьбанк
"На смену позитивным результатам саммита G20, которые двигали рынки вверх в начале недели, приходят набирающие силу новые триггеры - ожидание снижения процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании на фоне относительно слабой макроэкономической статистики в США, - подчеркивает аналитик... читать дальше
.04 июля 2019 года 09:48
о мнению аналитиков ИК "Атон", в четверг утром на открытии торговой сессии рынка акций РФ стоит ожидать укрепления на 0,25%. читать дальше
.04 июля 2019 года 09:40
Фондовые индексы США завершили торги в среду на новых рекордах. Большинство фондовых индексов АТР растет, китайский рынок в минусе. Нефть дешевеет после скачка цен накануне, Brent на уровне $63,38 за баррель читать дальше
.04 июля 2019 года 09:38
В четверг аналитики прогнозируют рынку акций "сползание под собственной тяжестью" в ожидании значимых сигналов для направленного движения. читать дальше
.04 июля 2019 года 09:36
"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг, на наш взгляд, складывается нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются разнонаправленно, цены на энергоносители и металлы демонстрируют тенденцию к снижению. Мы ожидаем консолидации... читать дальше
.04 июля 2019 года 09:30
Скоро атаки на нефть выдохнутся, и сырье возьмет курс на отметку 70 долларов за баррель - Алор Брокер
.04 июля 2019 года 09:22
Среднесрочный потенциал дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней считаем ограниченным - Промсвязьбанк
"В начале вчерашнего дня локальное ухудшение аппетита к риску способствовало росту пары доллар/рубль в район 63,70 руб/долл. (максимумы почти за две недели), однако постепенное восстановление оптимистичных настроений на глобальных рынках во второй половине дня вернуло пару доллар/рубль ниже... читать дальше
.04 июля 2019 года 09:14
Ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2815-2830 п. - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2815-2830 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2810, 2800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 п. После нейтрального открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние... читать дальше
.04 июля 2019 года 09:08
В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"
0.8%. Сегодня торги на биржах США не проводятся по случаю Дня независимости. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения. В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Усиление геополитической... читать дальше
.03 июля 2019 года 19:50
Рубль вечером немного ослабил снижение к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках
Москва. 3 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине менее заметными темпами, чем в первой половине торгов, благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках. читать дальше
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