Индекс МосБиржи в четверг попытается обосноваться на новых уровнях 2800 - 2840 пунктов - Промсвязьбанк

"На смену позитивным результатам саммита G20, которые двигали рынки вверх в начале недели, приходят набирающие силу новые триггеры - ожидание снижения процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании на фоне относительно слабой макроэкономической статистики в США, - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. - Именно этот фактор во многом позволил американским индексам в очередной раз обновить максимумы, а индекс S&P 500 остановился в шаге от круглой отметки в 3000 пунктов.

Статистика по торговле США вопреки ожиданиям вчера показала рост торгового дефицита в мае на 8,5% до $55,5 млрд., что связано с новыми тарифами в адрес Китая - экспорт рос быстрее импорта. Также, после снижения показателя ISM в производственном секторе, аналогичный индикатор в сфере услуг США в июне упал до 55,1 пункта (56,9 пунктов в мае) - минимумы с июля 2017г. Данные по обращениям по безработице вчера не показали существенных изменений. Замедление деловой активности и нивелирование эффекта от налоговых стимулов рассматриваются в качестве основных поводов для снижения ключевой ставки ФРС уже на заседании 30-31 июля, поэтому инвесторы будут ждать ухудшение показателей на рынке труда, полный отчет по которому выйдет завтра, что даст полное представление о ситуации в экономике США в середине года".

Что же касается ситуации с торговыми переговорами между США и Китаем, то личные встречи между представителями двух стран могут возобновиться уже на следующей неделе, полагает Роман Антонов. Тем не менее, это не должно вводить инвесторов в заблуждение, судя по заявлениям в СМИ, стороны еще далеки от полномасштабного соглашения. На этом фоне вчерашнее заявление Д. Трампа в очередной раз обвинившего КНР и ЕС в манипулировании своими валютами не сигнализирует о позитиве в переговорах.

Сегодня в связи с выходным днем США торговая активность на мировых рынках будет невысокой, поэтому динамику российского рынка, по мнению эксперта банка, во многом будут определять внутренние истории. "Сегодня дивидендные отсечки в акциях Татнефти и в Аэрофлоте, но это не должно оказать существенного влияния на индекс МосБиржи, который после очередного обновления исторического максимума может проигнорировать негативную динамику нефтяных котировок и попытается обосноваться на новых уровнях 2800 -2840 пунктов", - прогнозирует Роман Антонов.