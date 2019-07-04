Мы скептически настроены в отношении перспектив нефти на вторую половину года из-за слабости мировой экономики и замедляющегося спроса на нефть - Промсвязьбанк

Фундаментальная картина на рынке нефти в 1П2019 г. складывалась в пользу избытка спроса в 0,4 млн барр./день за счет сокращения добычи странами ОПЕК+, коллапса добычи в Иране и Венесуэле ввиду санкций США, указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

"Однако мы считаем, что в 3-4 кв. ситуация изменится в худшую сторону: мы ждем замедления мирового спроса на нефть со стороны ключевых потребителей – Азии, Европы – на фоне экономических проблем, как внутренних, так и внешних (торговая война с Америкой), а также на фоне отмены льготного импорта иранской нефти США для ряда стран во главе с Китаем. Параллельно низкая себестоимость добычи сланцевой нефти в Америке позволяет производителям продолжать наращивать объемы, даже при цене нефти в 50 долл./барр.", - прогнозирует эксперт банка.

Кроме того, в конце текущего года американские производители получат возможность еще более резко увеличить добычу и экспорт нефти, когда будут введены в эксплуатацию трубопроводы от Пермского бассейна к портам в Мексиканском заливе.

"Мы ждем, что во 2 полугодии 2019 г. фундаментальная картина на рынке нефти сместится в сторону навеса предложения в 0,6 млн барр./день . Мы скептически настроены в отношении перспектив нефти на вторую половину этого года из-за слабости мировой экономики и замедляющегося спроса на нефть. А тот факт, что возможно странам ОПЕК+ придется еще больше сокращать добычу, только подтверждает уязвимость цен на нефть. На этом фоне мы ждем снижения цен на нефть Brent во 2 полугодии к 55-57 долл./барр. в терминах квартальных средних", - резюмирует эксперт Промсвязьбанка.