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Главная  /  Мнения аналитиков  /  В четверг ожидаем консолидации отечественных фондовых индексов - Инвестиционная палата
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04 июля 2019 года 09:36

В четверг ожидаем консолидации отечественных фондовых индексов - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг, на наш взгляд, складывается нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются разнонаправленно, цены на энергоносители и металлы демонстрируют тенденцию к снижению. Мы ожидаем консолидации отечественных фондовых индексов по итогам торгов четверга при снижении объемов торгов. Сегодня крайний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получения дивидендов по акциям Россетей и Энел Россия", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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