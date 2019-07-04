В четверг ожидаем консолидации отечественных фондовых индексов - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг, на наш взгляд, складывается нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются разнонаправленно, цены на энергоносители и металлы демонстрируют тенденцию к снижению. Мы ожидаем консолидации отечественных фондовых индексов по итогам торгов четверга при снижении объемов торгов. Сегодня крайний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получения дивидендов по акциям Россетей и Энел Россия", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.