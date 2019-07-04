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04 июля 2019 года 09:40

Фондовые рынки в плюсе, нефть перешла к снижению после скачка цен накануне

Фондовые индексы США завершили торги в среду на новых рекордах. Большинство фондовых индексов АТР растет, китайский рынок в минусе. Нефть дешевеет после скачка цен накануне, Brent на уровне $63,38 за баррель

Американские фондовые индексы выросли в среду, все три основных индикатора завершили торги на рекордных уровнях.

В четверг рынки закрыты США в связи с праздником (День независимости).

В среду трейдеры оценивали статданные по рынку труда США, а также новости, касающиеся выдвижения кандидатов на руководящие посты в Европейском центральном банке (ЕЦБ) и Федеральной резервной системе (ФРС).

Данные аналитической организации ADP Research Institute, обнародованные в среду, указали на менее значительный, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест в частном секторе США в июне.

Число рабочих мест выросло в прошлом месяце на 102 тыс. после повышения всего на 41 тыс. в мае. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 140 тыс., свидетельствуют данные Trading Econimics.

"Очевидно, что это скачок по сравнению с предыдущим месяцем, но показатель существенно ниже ожиданий и остается одним из самых слабых в этом году", - отмечает аналитик E-Trade Майк Лёвенгарт.

Министерство труда США опубликует официальные июньские данные о безработице в пятницу в 15:30 мск.

Согласно обнародованному в среду отчету Минтруда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 8 тыс., до 221 тыс. с пересмотренных 229 тыс. на предыдущей неделе. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали снижения показателя на 4 тыс. с ранее объявленных 227 тыс., до 223 тыс.

В среду также был опубликован ряд других статданных. Так, министерство торговли США сообщило об увеличении дефицита внешнеторгового баланса страны в мае 2019 года на 8,4%, до $55,5 млрд, что является максимумом с начала 2019 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне 2019 года упал до 55,1 пункта - минимального уровня с июля 2017 года, по сравнению с 56,9 пункта в мае, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

В центре внимания трейдеров - выдвижение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Накануне Лагард временно сложила с себя полномочия директора распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы ЕЦБ.

Предыдущие заявления Лагард позволяют предположить, что она предпочитает более мягкую денежно-кредитную политику, пишет MarketWatch.

Тем временем, президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуры Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

Уоллер, являющийся исполнительным вице-президентом Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса, считается сторонником стимулирующей кредитно-денежной политики. Шелтон, которая представляет США в ЕБРР и была экономическим советником Трампа в ходе его предвыборной кампании в 2016 году, в прошлом месяце заявила в интервью The Wall Street Journal, что Федрезерву, по ее мнению, следует немедленно снизить базовую процентную ставку.

Акции Tesla прибавили 4,6% в среду благодаря сильным результатам продаж производителя электромобилей во втором квартале. Tesla увеличила поставки во втором квартале 2019 года на 51,1% относительно трех предыдущих месяцев - до рекордных 95,2 тыс. машин, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков и стал рекордным.

Стоимость бумаг Symantec Corp., одного из ведущих мировых разработчиков программного обеспечения для безопасности данных, взлетела на 13,6% на информации СМИ о том, что ее планирует купить Broadcom Inc. Акции Broadcom потеряли в цене 3,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 179,32 пункта (0,67%) и составил 26966 пунктов.

Standard & Poor's 500 увеличился на 22,81 пункта (0,77%) - до 2995,82 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 61,14 пункта (0,75%) и составил 8170,23 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в четверг, однако китайский рынок снижается.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,3%, гонконгский Hang Seng - менее 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,2%, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая. Экономический советник американского президента Ларри Кадлоу сообщил журналистам в среду, что переговоры между Вашингтоном и Пекином могут возобновиться на следующей неделе.

"Понятно, что торговое перемирие с Китаем является катализатором подъема фондовых рынков, несмотря на сохраняющуюся неопределенность", - отмечает аналитик Prudential Financial Куинси Кросби.

Подъем американских фондовых индексов до новых рекордов по итогам торгов в среду поддерживает позитивный настрой азиатских рынков в четверг.

"Японские акции, вероятно, несколько выиграют от наличия избыточной ликвидности, толкающей фондовые индексы США вверх, к новым рекордам, - отмечает исполнительный директор Ichiyoshi Asset Management Митсусиге Акино. - Трейдеры рассчитывают на то, что Федрезерв снизит ставку в июле".

Выдвижение кандидатов на руководящие посты в Европейском центральном банке (ЕЦБ) и Федеральной резервной системе (ФРС) было воспринято инвесторами как сигнал вероятного смягчения денежно-кредитной политики в будущем.

Так, на пост главы ЕЦБ выдвинута Кристин Лагард, которая временно сложила с себя полномочия директора распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Предыдущие заявления Лагард позволяют предположить, что она предпочитает более мягкую денежно-кредитную политику, пишет MarketWatch.

Тем временем, президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуры Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

Уоллер, являющийся исполнительным вице-президентом Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса, считается сторонником стимулирующей кредитно-денежной политики. Шелтон, которая представляет США в ЕБРР и была экономическим советником Трампа в ходе его предвыборной кампании в 2016 году, в прошлом месяце заявила в интервью The Wall Street Journal, что Федрезерву, по ее мнению, следует немедленно снизить базовую процентную ставку.

В Японии дорожают бумаги SoftBank (+3,2%) и Inpex (1,3%), тогда как акции Fast Retailing теряют в цене 1,74%.

Лидерами подъема в Гонконге являются акции Sino Biopharmaceutical (+3,6%) и Galaxy Entertainment (+1,2%), в то время как котировки бумаг производителей электронных компонентов AAC и Sunny Optical теряют 2,5% и 0,8%.

В Китае дешевеют акции аэропортов в связи с планируемыми властями страны ограничениями для некоторых магазинов duty-free. Бумаги Shanghai International Airport подешевели на 4,4%, Beijing Capital International Airport - на 1%.

Стоимость бумаг Samsung Electronics увеличилась в ходе торгов на 1%, Taiwan Semiconductor - на 0,8%.

В Австралии дорожают акции Westpac Banking (+1,4%) и National Australia Bank (+1,1%).

Согласно статданным, обнародованным в четверг, розничные продажи в Австралии в мае выросли на 0,1% после падения на 0,1% месяцем ранее. Увеличение розничных продаж обусловлено повышением спроса на потребительские товары, отмечается в отчете Бюро статистики страны. Кроме того, австралийцы стали тратить больше на походы в кафе и рестораны.

Цены на нефть опускаются в четверг после скачка на 2% по итогам предыдущей сессии.

Данные о запасах энергоносителей в США, обнародованные накануне министерством энергетики, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, поскольку падение запасов нефти, хотя и продолжилось третью неделю подряд, было более слабым, чем ожидалось.

Поддержку рынку оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на 5 единиц - до 788. Еженедельные данные были обнародованы Baker Hughes раньше обычного, поскольку в четверг американские рынки закрыты в связи с праздником (День независимости).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $63,38 за баррель, что на $0,44 (0,69%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $63,82 за баррель, поднявшись на $1,42 (2,28%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,37 (0,65%) - до $56,97 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $1,09 (1,94%), до $57,34 за баррель.

Как сообщалось, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июня, снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 652 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,2 млн б/с.

Резервы бензина в Штатах уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей

"Сезонные факторы могут толкать вниз запасы нефти в США, и нам стоит подождать некоторое время, чтобы оценить, действительно ли снижение запасов говорит об усилении спроса", - отмечает аналитик HI Investment & Futures Corp. Сунгхил Вил Юнь.

"Ухудшение макроэкономических статданных оказывает давление на нефтяной рынок, однако возможность снижения цен ограничена, поскольку ОПЕК обещает держать поставки под контролем", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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