04 июля 2019 года 09:38
Утренние прогнозы: нейтральный внешний фон окажет "охлаждающее" влияние на рынок акций в четверг
В четверг аналитики прогнозируют рынку акций "сползание под собственной тяжестью" в ожидании значимых сигналов для направленного движения.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "После нашего закрытия американские индексы еще немного подросли, а сегодня фьючерсы на них торгуются около нуля. Скорее всего, Индекс Мосбиржи откроется в незначительном плюсе, а потом наиболее вероятный сценарий - "сползание под собственной тяжестью". Дело в том, что сегодня Штаты не торгуются, по случаю праздника Дня независимости, поэтому вполне логичным, по мнению эксперта, для перегретого рынка выглядит небольшое снижение. Покупки сейчас можно делать лишь точечные, да и то в большинстве случаев во втором эшелоне, из которого будет очень непросто выскочить при начале коррекции. Поэтому мы советуем на время забыть о длинных позициях, а лучше начать фиксировать полученную прибыль".
Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг, на наш взгляд, складывается нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются разнонаправленно, цены на энергоносители и металлы демонстрируют тенденцию к снижению. Мы ожидаем консолидации отечественных фондовых индексов по итогам торгов четверга при снижении объемов торгов. Сегодня крайний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получения дивидендов по акциям Россетей и Энел Россия"".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): " Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2815-2830 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2810, 2800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 п. После нейтрального открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании значимых сигналов для направленного движения. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует уверенному принятию новых торговых решений. Сегодня не ожидается публикации значимой для локального рынка иностранной статистики. Кроме того, в США будет отмечаться день независимости. Поэтому индексы МосБиржи и РТС могут не показать существенного отклонения по итогам дня, что не исключает заметных движений в отдельных бумагах".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Фондовые индексы США повысились на 0.7% - 0.8%. Сегодня торги на биржах США не проводятся по случаю Дня независимости. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения. В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Усиление геополитической напряженности вокруг Ирана может оказать "охлаждающее" влияние на спрос на рынках акций в целом, но активность нерезидентов в течение дня, вероятно, будет невысокой из-за выходного в США. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 63.3 по паре доллар-рубль".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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