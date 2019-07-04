Ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2815-2830 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2815-2830 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2810, 2800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 п. После нейтрального открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании значимых сигналов для направленного движения. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует уверенному принятию новых торговых решений. Сегодня не ожидается публикации значимой для локального рынка иностранной статистики. Кроме того, в США будет отмечаться день независимости. Поэтому индексы МосБиржи и РТС могут не показать существенного отклонения по итогам дня, что не исключает заметных движений в отдельных бумагах", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.