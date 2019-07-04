Скоро атаки на нефть выдохнутся, и сырье возьмет курс на отметку 70 долларов за баррель - Алор Брокер

После нашего закрытия американские индексы еще немного подросли, а сегодня фьючерсы на них торгуются около нуля, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Скорее всего, Индекс Мосбиржи откроется в незначительном плюсе, а потом наиболее вероятный сценарий - "сползание под собственной тяжестью". Дело в том, что сегодня Штаты не торгуются, по случаю праздника Дня независимости, поэтому вполне логичным, по мнению эксперта, для перегретого рынка выглядит небольшое снижение.

"Покупки сейчас можно делать лишь точечные, - полагает Алексей Антонов. - Да и то в большинстве случаев во втором эшелоне, из которого будет очень непросто выскочить при начале коррекции. Поэтому мы советуем на время забыть о длинных позициях, а лучше начать фиксировать полученную прибыль. Поподробнее остановимся на нефти. Вчера торги шли очень волатильно, в первой половине дня даже разгорелась нешуточная борьба за уровень 62 доллара. Но продавить эту отметку "медведи" не смогли. В середине дня вышла статистика по запасам от Минэнерго США. Показатель снизился на 1,1 млн баррелей, в то время как рынок ждал уменьшения на 3 млн. Трейдеры долго думали, как интерпретировать данную статистику, свозив котировки нефти и вверх, и вниз. Потом все-таки большинство пришло к выводу, что снижение запасов, пусть и небольшое, все-таки позитивный факт и цены устремились вверх. Закрытие торгов произошло возле отметки 64 доллара за баррель. Однако сегодня с утра нефть без особых причин падает почти на процент. Похоже, желание американских нефтяных "медведей" увести котировки хотя бы в район 60 долларов нашло поддержку у части азиатских трейдеров.

Однако мы думаем, что скоро атаки на нефть выдохнутся, и сырье все-таки возьмет курс на отметку 70 долларов за баррель".