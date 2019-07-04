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Главная / Мнения аналитиков / Среднесрочный потенциал дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней считаем ограниченным - Промсвязьбанк
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04 июля 2019 года 09:22
Среднесрочный потенциал дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней считаем ограниченным - Промсвязьбанк
"В начале вчерашнего дня локальное ухудшение аппетита к риску способствовало росту пары доллар/рубль в район 63,70 руб/долл. (максимумы почти за две недели), однако постепенное восстановление оптимистичных настроений на глобальных рынках во второй половине дня вернуло пару доллар/рубль ниже отметки в 63,50 руб/долл., - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Внешний фон продолжает играть определяющую роль в краткосрочной динамике рубля, и, если оценить динамику всей группы валют EM в последние дни, то MSCI Emerging market currency index большую часть времени держится вблизи 1640-1650 пунктов. Из внутренних новостей отметим вчерашнее информационное сообщение Минфина РФ, в котором были представлены объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила - в период с 5 июля по 6 августа ЦБ РФ (по поручению Минфина) приобретет валюты на сумму в 231 млрд руб., что вкупе с отложенными покупками самого ЦБ обеспечит ежедневный объем операций на сумму 12,8 млрд руб. (для сравнения, в предыдущий месяц объем операций составлял 19,1 млрд. руб/сутки). Не считаем фактор уменьшения объемов покупок валюты значимым для перспектив валютного курса, поскольку в июле-августе в РФ традиционно наблюдаются наиболее слабые месяцы с точки зрения сезонности счета текущих операций. При текущем новостном фоне пара доллар/рубль может продолжать держаться в диапазоне 63-64 руб/долл. Среднесрочно считаем потенциал дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней ограниченным".
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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04 июля 2019 года 10:38
"Котировки ОФЗ продолжают консолидироваться вблизи достигнутых максимумов с начала года – в среду кривая госбумаг осталась без изменений, на 1 б.п. выросли доходности длинных ОФЗ (10-15 лет) на фоне прошедшего размещения ОФЗ 26225, - констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. - В... читать дальше
.04 июля 2019 года 10:22
Рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне низкой активности из-за выходного дня в США
Москва. 4 июля. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях низкой активности участников рынка из-за выходного дня на американских биржах. читать дальше
.04 июля 2019 года 10:19
"Статистика от Минэнерго США по запасам вышла слабее ожиданий, сигнализировав о замедляющемся спросе в разгар автомобильного сезона. Это ограничило нефть в восстановлении после неоднозначных итогов саммита ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились всего на 1,1 млн барр., хотя ожидалось на 3 млн... читать дальше
.04 июля 2019 года 10:08
"Индексы МосБиржи и РТС завершили торги среды умеренным повышением. Рублевый индикатор закрепился выше психологически важной отметки 2800 пунктов, а долларовый отвоевал уровень 1400 пунктов, но чувствовал себя менее уверенно ввиду слабости рубля. Ближайшими поддержками для индексов выступают... читать дальше
.04 июля 2019 года 10:02
В четверг российский рынок акций откроется разнонаправленно ввиду нестабильной ситуации на глобальных площадках - ITI Capital
"Мы ожидаем, что сегодня российский рынок откроется разнонаправленно ввиду нестабильной ситуации на глобальных площадках. В течение дня торги окажутся вялыми на фоне закрытия площадок США по случаю празднования Дня независимости. Сегодня последний день для покупки Лензолота ап, Энел России ао,... читать дальше
.04 июля 2019 года 10:00
Москва. 4 июля. Рынок рублевых корпоративных облигаций в четверг проведет торги в консолидационных настроениях при незначительных колебаниях цен бумаг на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала и выходного дня в США, полагают аналитики. читать дальше
.04 июля 2019 года 09:59
Индекс МосБиржи в четверг попытается обосноваться на новых уровнях 2800 - 2840 пунктов - Промсвязьбанк
"На смену позитивным результатам саммита G20, которые двигали рынки вверх в начале недели, приходят набирающие силу новые триггеры - ожидание снижения процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании на фоне относительно слабой макроэкономической статистики в США, - подчеркивает аналитик... читать дальше
.04 июля 2019 года 09:48
о мнению аналитиков ИК "Атон", в четверг утром на открытии торговой сессии рынка акций РФ стоит ожидать укрепления на 0,25%. читать дальше
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Фондовые индексы США завершили торги в среду на новых рекордах. Большинство фондовых индексов АТР растет, китайский рынок в минусе. Нефть дешевеет после скачка цен накануне, Brent на уровне $63,38 за баррель читать дальше
.04 июля 2019 года 09:38
В четверг аналитики прогнозируют рынку акций "сползание под собственной тяжестью" в ожидании значимых сигналов для направленного движения. читать дальше
.04 июля 2019 года 09:36
"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг, на наш взгляд, складывается нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются разнонаправленно, цены на энергоносители и металлы демонстрируют тенденцию к снижению. Мы ожидаем консолидации... читать дальше
.04 июля 2019 года 09:30
Скоро атаки на нефть выдохнутся, и сырье возьмет курс на отметку 70 долларов за баррель - Алор Брокер
.04 июля 2019 года 09:14
Ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2815-2830 п. - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2815-2830 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2810, 2800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 п. После нейтрального открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние... читать дальше
.04 июля 2019 года 09:08
В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"
0.8%. Сегодня торги на биржах США не проводятся по случаю Дня независимости. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения. В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Усиление геополитической... читать дальше
.03 июля 2019 года 19:50
Рубль вечером немного ослабил снижение к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках
Москва. 3 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине менее заметными темпами, чем в первой половине торгов, благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках. читать дальше
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