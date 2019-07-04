В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Фондовые индексы США повысились на 0.7% - 0.8%. Сегодня торги на биржах США не проводятся по случаю Дня независимости. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения. В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Усиление геополитической напряженности вокруг Ирана может оказать "охлаждающее" влияние на спрос на рынках акций в целом, но активность нерезидентов в течение дня, вероятно, будет невысокой из-за выходного в США. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 63.3 по паре доллар-рубль", - прогнозирует ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

.

Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России