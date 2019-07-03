Рубль вечером немного ослабил снижение к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках

Москва. 3 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине менее заметными темпами, чем в первой половине торгов, благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках.

Курс доллара США составил 63,49 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,57 руб./EUR1, подорожав на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,1 копейки - до 67,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах менее заметными темпами, чем в первой половине дня, благодаря дорожающей нефти и подъему положительного настроя на мировых рынках на сигналах возможного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих мировых центробанков, а также в ожидании позитива от американо-китайских торговых переговоров. Тем не менее, рубль продолжает выглядеть хуже валют-аналогов в условиях спроса на валютную ликвидность под конвертацию дивидендных выплат крупных российских компаний со значительной долей нерезидентов в акциях.

Иностранные держатели российских акций конвертируют рублевые дивиденды в валюту вывода этих средств в свои юрисдикции. По оценкам аналитиков ITI Capital, общий спрос на валюту под эти цели составит не менее $14 млрд, значительная часть которых будет приобретаться в период до конца июля. При этом ослабление нацвалюты способствовало тому, что индекс МосБиржи ранее в ходе торгов в среду обновил исторический максимум, превысив 2820 пунктов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, скорее всего, основную роль в ослаблении рубля в среду сыграли внутренние факторы. "Несмотря на оптимизм на рынке рублевого долга и рост цен на нефть, участники рынка, судя по всему, покупают доллар под крупные выплаты дивидендов на следующей неделе. Традиционно нерезиденты конвертируют какую-то часть дивидендных выплат в валюту, вопрос, в какой доле это будет происходить в этом году. На этом фоне доллар растет, рубль, соответственно, снижается", - подчеркнул Карпов.

Рубль ранее в ходе торгов лишь незначительно повысился к доллару и евро на решении Минфина РФ уменьшить объем покупки валюты в июле, после чего быстро вернулся на уровни до объявления решения. Совокупный объем средств, направляемых ведомством на эти цели в рамках бюджетного правила, составит с 5 июля по 6 августа 231 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период 10 млрд рублей, сообщил Минфин. Это значительно меньше, чем в период с 7 июня по 4 июля - 310,3 млрд рублей (ежедневный объем - 16,3 млрд рублей).

ЦБ с 1 февраля также приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд). Ежедневный объем дополнительных операций составляет примерно 2,8 млрд рублей.

"Отметим, что в течение дня рублю не помогли не только новости о сокращении валютных покупок Минфином, но и вышедшие в плюс нефтяные котировки и коррекция доллара на мировых площадках после слабой макростатистики, появившейся ближе к вечеру. Не исключено, что позиции рубля ослабляются под влиянием возросшего спроса внутренних участников на валютную ликвидность. В данном контексте определенным индикатором станет завтрашний депозитный аукцион в валюте Федерального казначейства, который уже длительное время не вызывал интереса у банков", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ подтвердил намерение перейти к нейтральной денежно-кредитной политике к середине 2020 года, анонсированное по итогам июньского совета директоров. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор предпочитает короткие шаги снижения, но допускает и другие варианты.

"В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в ближайшее время, мы будем выбирать траекторию этого снижения - чуть быстрее или чуть медленнее, если будут причины проявлять большую осторожность. Поэтому мы допускаем вариативность скорости смягчения", - сказала Набиуллина в интервью Reuters. По ее словам, на столе у членов совета было три варианта - оставить ставку неизменной, снизить на 25 пунктов и на 50 пунктов. Отвечая на вопрос, почему ЦБ не выбрал вариант более широкого шага, она сказала: "При прочих равных условиях мы стараемся двигаться более умеренными шагами для того, чтобы экономика адаптировалась к нашим новым решениям".

"Интересным для локального рынка является заявление ЦБ РФ о том, что на последнем заседании рассматривалась возможность снижения ключевой ставки даже на 50 б.п. (но было принято решение о снижении на 25 б.п. из-за риска всплеска бюджетных расходов). Оно указывает на то, что сейчас мы находимся лишь в начале цикла снижения ключевой ставки, нейтральный уровень которой, по оценкам ЦБ РФ, находится в диапазоне 6-7%. По нашему мнению, учитывая сворачивание темы санкций и вероятное отсутствие торговой войны, нейтральная ставка находится ближе к нижней границы этого диапазона (которая может быть достигнута к середине следующего года)", - отметили аналитики Райффайзенбанка.

Цены на нефть сократили подъем на торгах в среду на данных о более слабом, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 1,19% и составила $63,16 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,48% - до $56,52 за баррель. До публикации данных о резервах нефти Brent торговалась на уровне $63,41 за баррель, WTI - $57 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июня, снизились на 1,1 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

Резервы бензина в Штатах уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 июля на 26,86 копейки, до 63,4951 руб./$1, и увеличил курс евро на 19,54 копейки, до 71,6034 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 25,96 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,5038 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 25,39 копейки и составил 63,5193 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 610,934 млн, из которых $938,338 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 672,596 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 18,22 копейки по отношению ко вторнику, до 71,6158 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 23 копейки и составил 71,698 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR685,602 млн, из которых EUR193,802 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR491,8 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 4 базисных пункта - до 7,6% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних отметках - 7,83%, 7,99% и 8,06% годовых соответственно.

"На внутреннем межбанковском рынке с началом нового месяца ситуация с рублевой ликвидностью постепенно улучшается. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снижалась два дня подряд и вернулась к уровням, предшествовавшим уплате основных налоговых платежей в конце июня. В свою очередь, на ежедневном аукционе РЕПО с Федеральным казначейством спрос банков-участников в среду сократился примерно на 100 млрд рублей по сравнению с предыдущим днем. Кроме того, на недельном депозитном аукционе ЦБ банки увеличили объем размещения по сравнению с итогами неделей ранее (когда был пик уплаты налогов) на 373 млрд рублей - объем превысил 1 трлн рублей", - отметил Кравченко.