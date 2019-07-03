.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером немного ослабил снижение к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках
.
ГЛАВНОЕ
Нацпроекты повышают производительность труда
Нацпроекты положительно сказываются на повышении производительности труда, полагает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он называет компоненты, необходимые для решения этой задачи
 
За импортируемыми товарами будут следить по документам об их ввозе и продаже
С июля до конца 2019 г. в России будет проходить эксперимент по внедрению нового вида контроля за импортом - системы документальной прослеживаемости. Такое постановление в конце июня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подлинность копии...
 
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генкомпаний
Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей, пишет "Коммерсантъ". "Совет рынка" (регулятор энергорынков) проанализировал причины стремительного роста цен на электроэнергию в январе-апреле на рынке...
 
Как работодатели пытаются сэкономить на налогах и страхвзносах
Отраслевое лобби частных агентств занятости заявило о выявлении опасной практики оформления офисных работников как самозанятых. Это позволяет компаниям экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога. Об активности...
 
03 июля 2019 года 19:50

Рубль вечером немного ослабил снижение к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках

Москва. 3 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине менее заметными темпами, чем в первой половине торгов, благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках.

Курс доллара США составил 63,49 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,57 руб./EUR1, подорожав на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,1 копейки - до 67,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах менее заметными темпами, чем в первой половине дня, благодаря дорожающей нефти и подъему положительного настроя на мировых рынках на сигналах возможного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих мировых центробанков, а также в ожидании позитива от американо-китайских торговых переговоров. Тем не менее, рубль продолжает выглядеть хуже валют-аналогов в условиях спроса на валютную ликвидность под конвертацию дивидендных выплат крупных российских компаний со значительной долей нерезидентов в акциях.

Иностранные держатели российских акций конвертируют рублевые дивиденды в валюту вывода этих средств в свои юрисдикции. По оценкам аналитиков ITI Capital, общий спрос на валюту под эти цели составит не менее $14 млрд, значительная часть которых будет приобретаться в период до конца июля. При этом ослабление нацвалюты способствовало тому, что индекс МосБиржи ранее в ходе торгов в среду обновил исторический максимум, превысив 2820 пунктов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, скорее всего, основную роль в ослаблении рубля в среду сыграли внутренние факторы. "Несмотря на оптимизм на рынке рублевого долга и рост цен на нефть, участники рынка, судя по всему, покупают доллар под крупные выплаты дивидендов на следующей неделе. Традиционно нерезиденты конвертируют какую-то часть дивидендных выплат в валюту, вопрос, в какой доле это будет происходить в этом году. На этом фоне доллар растет, рубль, соответственно, снижается", - подчеркнул Карпов.

Рубль ранее в ходе торгов лишь незначительно повысился к доллару и евро на решении Минфина РФ уменьшить объем покупки валюты в июле, после чего быстро вернулся на уровни до объявления решения. Совокупный объем средств, направляемых ведомством на эти цели в рамках бюджетного правила, составит с 5 июля по 6 августа 231 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период 10 млрд рублей, сообщил Минфин. Это значительно меньше, чем в период с 7 июня по 4 июля - 310,3 млрд рублей (ежедневный объем - 16,3 млрд рублей).

ЦБ с 1 февраля также приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд). Ежедневный объем дополнительных операций составляет примерно 2,8 млрд рублей.

"Отметим, что в течение дня рублю не помогли не только новости о сокращении валютных покупок Минфином, но и вышедшие в плюс нефтяные котировки и коррекция доллара на мировых площадках после слабой макростатистики, появившейся ближе к вечеру. Не исключено, что позиции рубля ослабляются под влиянием возросшего спроса внутренних участников на валютную ликвидность. В данном контексте определенным индикатором станет завтрашний депозитный аукцион в валюте Федерального казначейства, который уже длительное время не вызывал интереса у банков", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ подтвердил намерение перейти к нейтральной денежно-кредитной политике к середине 2020 года, анонсированное по итогам июньского совета директоров. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор предпочитает короткие шаги снижения, но допускает и другие варианты.

"В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в ближайшее время, мы будем выбирать траекторию этого снижения - чуть быстрее или чуть медленнее, если будут причины проявлять большую осторожность. Поэтому мы допускаем вариативность скорости смягчения", - сказала Набиуллина в интервью Reuters. По ее словам, на столе у членов совета было три варианта - оставить ставку неизменной, снизить на 25 пунктов и на 50 пунктов. Отвечая на вопрос, почему ЦБ не выбрал вариант более широкого шага, она сказала: "При прочих равных условиях мы стараемся двигаться более умеренными шагами для того, чтобы экономика адаптировалась к нашим новым решениям".

"Интересным для локального рынка является заявление ЦБ РФ о том, что на последнем заседании рассматривалась возможность снижения ключевой ставки даже на 50 б.п. (но было принято решение о снижении на 25 б.п. из-за риска всплеска бюджетных расходов). Оно указывает на то, что сейчас мы находимся лишь в начале цикла снижения ключевой ставки, нейтральный уровень которой, по оценкам ЦБ РФ, находится в диапазоне 6-7%. По нашему мнению, учитывая сворачивание темы санкций и вероятное отсутствие торговой войны, нейтральная ставка находится ближе к нижней границы этого диапазона (которая может быть достигнута к середине следующего года)", - отметили аналитики Райффайзенбанка.

Цены на нефть сократили подъем на торгах в среду на данных о более слабом, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 1,19% и составила $63,16 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,48% - до $56,52 за баррель. До публикации данных о резервах нефти Brent торговалась на уровне $63,41 за баррель, WTI - $57 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июня, снизились на 1,1 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

Резервы бензина в Штатах уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 июля на 26,86 копейки, до 63,4951 руб./$1, и увеличил курс евро на 19,54 копейки, до 71,6034 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 25,96 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,5038 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 25,39 копейки и составил 63,5193 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 610,934 млн, из которых $938,338 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 672,596 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 18,22 копейки по отношению ко вторнику, до 71,6158 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 23 копейки и составил 71,698 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR685,602 млн, из которых EUR193,802 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR491,8 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 4 базисных пункта - до 7,6% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних отметках - 7,83%, 7,99% и 8,06% годовых соответственно.

"На внутреннем межбанковском рынке с началом нового месяца ситуация с рублевой ликвидностью постепенно улучшается. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снижалась два дня подряд и вернулась к уровням, предшествовавшим уплате основных налоговых платежей в конце июня. В свою очередь, на ежедневном аукционе РЕПО с Федеральным казначейством спрос банков-участников в среду сократился примерно на 100 млрд рублей по сравнению с предыдущим днем. Кроме того, на недельном депозитном аукционе ЦБ банки увеличили объем размещения по сравнению с итогами неделей ранее (когда был пик уплаты налогов) на 373 млрд рублей - объем превысил 1 трлн рублей", - отметил Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 июля 2019 года 19:30
Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах Газпрома, лидировал Аэрофлот
Москва. 3 июля. Рынок акций РФ в среду продолжил обновление максимума по индексу МосБиржи на фоне коррекционного отскока нефти и роста фондовых площадок Европы и США, локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома", обновившие на закрытие торгов максимум с августа 2008 года.    читать дальше
.
03 июля 2019 года 19:05
Котировки евробондов РФ в среду растут на общемировом подъеме спроса на рисковые активы
Москва. 3 июля. Котировки российских еврооблигаций в среду растут третий день подряд, импульс этому был придан достижением перемирия в торговой войне между США и Китаем на саммите G20 в выходные. Кроме того, аппетит инвесторов к риску поддерживается ожиданиями смягчения денежно кредитной политики ФРС США и ЕЦБ позднее в этом году, а также соглашением ОПЕК+ о продлении до конца марта следующего года сделки о снижении нефтедобычи, отмечают эксперты.    читать дальше
.
03 июля 2019 года 19:02
Сохраняем целью роста индекса МосБиржи район 2900 пунктов - Промсвязьбанк
"В среду российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы на позитивном внешнем фоне. Так, покупкам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов индексы Dow...    читать дальше
.
03 июля 2019 года 18:21
На внутреннем межбанковском рынке ситуация с рублевой ликвидностью продолжает улучшаться - ИК "Велес Капитал"
"Среду рубль начал с ослабления, оказавшись под давлением глобального укрепления доллара на развивающихся рынках и продолжавшей дешеветь стоимости нефти (котировки марки Brent в утренние часы были совсем близки к отметке в 62 долл. за баррель, ниже которой в последний раз пребывали 19 июня). -...    читать дальше
.
03 июля 2019 года 17:19
В ближайшие дни возможен коррекционный откат мировых фондовых индексов - ГК "ФИНАМ"
"Несмотря на нейтральный фон на глобальных площадках, снижение накала в торговых конфликтах США и Китая и отсутствие распродаж после достижения максимумов американскими индексами, большинство участников финансовых и товарных рынков начинают закладывать в своих стратегиях потенциал замедления...    читать дальше
.
03 июля 2019 года 16:34
Сторонники мягкой политики в руководстве ЕЦБ и ФРС США станут позитивом для финансовых рынков - Julius Baer
"В Европейском Союзе и США были объявлены кандидаты на ключевые должности, ответственные за определение денежно-кредитной политики. Во главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) не будет сторонника жесткой политики в лице главы Бундесбанка, а в совет управляющих ФРС США могут войти два новых...    читать дальше
.
03 июля 2019 года 15:55
Рубль слабеет к доллару и евро на фоне спроса на валюту под конвертацию дивидендных выплат
Москва. 3 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне повышенного спроса на валютную ликвидность под конвертацию дивидендных выплат крупных российских компаний.    читать дальше
.
03 июля 2019 года 15:53
Нефть дешевеет на рисках избытка предложения - Julius Baer
"Во вторник стало известно о продлении соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК+, - напоминает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - При этом Саудовская Аравия и Российская Федерация не смогли найти консенсус по поводу необходимости еще...    читать дальше
.
03 июля 2019 года 15:25
НОВАТЭК получил первые выплаты со стороны Ямал СПГ: позитивно для котировок - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, рассматривают сообщение от том, что "НОВАТЭК" получил от "Ямал СПГ" первый транш выплат в счет пропорционального финансирования проекта компанией, является позитивным фактором с точки зрения котировок акций...    читать дальше
.
03 июля 2019 года 15:15
Доходность длинных ОФЗ вырастет еще на 2-4 б. п. на фоне свежего предложения со стороны Минфина и ослабления рубля - Sberbank CIB
"В сегодняшнем интервью агентству Reuters председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал возможность снижения ключевой ставки в июне на 25 или 50 б. п. и в итоге принял решение в пользу первого варианта, т. к. Центробанк предпочитает "двигаться более умеренными шагами, для...    читать дальше
.
03 июля 2019 года 14:50
Потенциал для дальнейшего роста котировок ОФЗ присутствует лишь в случае, если ключевая ставка в следующие 12 месяцев опустится ниже 6,5% - Райффайзенбанк
"На сегодняшнем аукционе вновь предлагаются длинные бумаги (15летнего выпуска ОФЗ 26225) номинальным объемом 20 млрд руб. За неделю, прошедшую с прошлого аукциона (когда размещался 11летний выпуск 26228), кривая доходностей ОФЗ сдвинулась незначительно вниз (на 2-5 б.п.), при этом на остальных...    читать дальше
.
03 июля 2019 года 14:26
Новости о назначениях в руководстве мировых ЦБ могут указывать на продолжение мягкой монетарной политики - БКС
"Нервозность вернулась на фондовый рынок на фоне волатильности цен на нефть и нацеленности части игроков на фиксацию прибыли, - указывает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Надежды на скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем постепенно ослабевают, потому что торговое...    читать дальше
.
03 июля 2019 года 14:08
Доллар США может ослабеть после выхода данных по занятости, рекомендуем покупать пару EUR/USD на уровне 1,129, целевой уровень - 1,135 - Sberbank CIB
"Учитывая, что в июньском индексе Markit PMI индикатор занятости был довольно низким (хотя данные ISM этого не подтвердили), мы не исключаем, что отчет ADP второй месяц подряд продемонстрирует слабый рост числа рабочих мест. В этом случае на рынке усилятся ожидания того, что в июле ФРС снизит...    читать дальше
.
03 июля 2019 года 13:44
Ожидаем движения нефтяных цен в диапазоне 61,5-64,8$ до конца этой недели - БКС
К середине недели нефтяные цены опускаются до значений вблизи 62,5$, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Данные понижательные движения, на взгляд эксперта, имеют характер коррекции и не приведут к драматическому обвалу нефтяных котировок в летней перспективе. Тем не...    читать дальше
.
03 июля 2019 года 13:20
Доллар отбирает у рубля недавние потери - FxPro
"Рубль развивает планомерное отступление в парах с долларом и евро. - констатируют аналитики FxPro. - Так, USD/RUB в среду утром торгуется вблизи 63.55, прибавляя 23 копейки с начала дня и вернувшись к уровням двухнедельной давности. EUR/RUB прибавляет 20 копеек до 71.62, хотя на глобальном...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.