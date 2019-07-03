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03 июля 2019 года 19:30

Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах Газпрома, лидировал Аэрофлот

Москва. 3 июля. Рынок акций РФ в среду продолжил обновление максимума по индексу МосБиржи на фоне коррекционного отскока нефти и роста фондовых площадок Европы и США, локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома", обновившие на закрытие торгов максимум с августа 2008 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2823,95 пункта (+0,5%, максимум дня и новый пик - 2827,69 пункта), индекс РТС - 1401,52 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,7%.

Доллар поднялся до 63,47 рубля (+0,15 рубля).

Подорожали перед отсечкой дивидендов акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,7%) и "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4% и +2,5% "префы"); также выросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,6%, до 10,9 рубля), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,6%), "Газпрома" (+2%, до 251,6 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%).

Акции АФК "Система" прибавили уже более 10% после прошедшего в конце июня годового собрания акционеров - инвесторам понравились планы компании по сокращению долгов. Как сообщил на годовом собрании акционеров основной бенефициар корпорации Владимир Евтушенков, "Система" в 2019 году постарается снизить долговую нагрузку на 70 млрд рублей, что поможет АФК "попасть в комфортную зону и в этой зоне дальше развиваться". По состоянию на 31 марта 2019 года финансовые обязательства корпоративного центра АФК "Система" составили 231,5 млрд рублей - на 0,4% ниже, чем годом ранее. Целевой показатель долговой нагрузки для АФК - 140-150 млрд рублей.

Подешевели в среду из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,8%, до 79,19 рубля и -3,2% "префы", до 63,05 рубля; дивиденды составляют 2,5 рубля на акцию каждого типа), также просели бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%).

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%), однако продолжила рост Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,7-0,8%), "плюсует" Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,5% и обновил максимум, превысив 2990 пунктов).

На рынках сохраняются опасения, что торговое соглашение между США и Китаем не будет заключено в ближайшем будущем. Отсутствие конкретных деталей и жесткие позиции обеих сторон делают вероятность заключения торговой сделки лишь немногим более высокой, чем до встречи руководителей США и КНР, полагают эксперты.

Однако вышедшая в США в среду макростатистика оказалась в целом хуже прогнозов, что подогрело ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва США.

Индекс занятости в производственном секторе США ADP Employment в июне показал прирост 102 тыс. рабочих мест при прогнозах увеличения на 140 тыс. По данным Минторга США, дефицит внешнеторгового баланса США в мае вырос на 8,4% - до максимальных с начала года $55,5 млрд при прогнозах роста до $54 млрд. Апрельский дефицит в размере $50,8 млрд был пересмотрен с повышением до $51,2 млрд.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до минимальных с июля 2017 года 55,1 пункта при прогнозах снижения до 56 пунктов с майских 56,9 пункта.

Нефть в среду скорректировалась вверх после обвала накануне из-за обеспокоенности замедлением роста глобальной экономики, отскоку помогла статистика о запасах сырья в США. Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 5 млн баррелей.

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США оказалась менее оптимистичной, что несколько сдержало коррекцию нефти вверх. Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,09 млн баррелей при прогнозах снижения на 3 млн баррелей, также меньше ожиданий снизились резервы бензина.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,03 за баррель (+1% и -4,1% во вторник), августовская цена WTI - $56,42 за баррель (+0,3% и -4,8% накануне).

Как отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, в среду торги на рынке акций начались с отката индексов вслед за нефтью, но затем рынок перешел к восстановлению, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, демонстрируя более сильную динамику на фоне поступательного снижения рубля (этот фактор поддержал акции экспортеров).

В целом ситуация на мировых рынках улучшилась благодаря заявлению советника президента США по торговле, согласно которому внешнеторговые переговоры Вашингтона и Пекина движутся в нужном направлении. Однако на протяжении предыдущей фазы американо-китайского переговорного процесса было множество подобных оптимистичных заявлений, поэтому сейчас, когда большинство рисковых активов и рыночных индикаторов находится на многолетних или исторических вершинах, вряд ли на одних словесных интервенциях они смогут продолжить устойчивый рост, считает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций РФ вырос на фоне подъема площадок Европы и США, а также отскока нефти, несмотря на достаточно слабые данные Минэнерго США. Индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от майских минимумов. Ближайшими поддержками для рублевого индикатора выступают отметки 2780 и 2730 пунктов, а целью роста - район 2900 пунктов.

Доллар сделал еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 64 руб./$1. В ближайшее время "быки" могут попробовать воспользоваться отсутствием поддержки рубля со стороны экспортеров, а также ожиданиями обратной конвертации полученных дивидендов и протестировать эту отметку. Однако сил на ее пробой может не хватить - вероятным выглядит восстановление цен на нефть, что сдержит активность покупателей доллара.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы S&P 500 и Dow Jones достигли новых максимумов - инвесторы сохраняли оптимизм в отношении снижения процентных ставок в США уже в июле. Отчет ADP показал ускорение темпов роста занятости в стране в июне до 102 тыс. с майских 41 тыс. Такие данные, с одной стороны, говорят о приемлемом состоянии американской экономики, а с другой - не отрицают необходимость ее поддержки. В пятницу официальный отчет представит Минтруда США.

В Европе инвесторы благоприятно восприняли перспективу прихода нынешней главы МВФ Кристин Лагард на пост председателя ЕЦБ позже в этом году. В целом настроения на мировых фондовых площадках подогреваются ожиданиями относительно смягчения денежно-кредитной политики центробанков и надеждами на разрешение торговых разногласий США и Китая. В четверг день обещает быть более спокойным ввиду выходного в США, считает аналитик.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, в Европе были обнародованы имена кандидатов на замещение наиболее значимых должностей в ЕС. В частности, управляющий директор МВФ Кристин Лагард была номинирована на должность президента ЕЦБ. В США президент Дональд Трамп выдвинул двух своих претендентов на посты в руководстве Федрезерва - многие справедливо полагают, что в случае их назначения они будут выступать за смягчение денежно-кредитной политики регулятора.

Структура ОПЕК+ теперь станет более формальной. Члены ОПЕК+ не только продлили на 9 месяцев срок действия ограничений на добычу, но и подписали хартию о сотрудничестве, которая формально устанавливает структуру взаимодействия для группы стран - производителей нефти, выходящей за пределы нефтяного картеля, хотя и менее жесткую, чем у ОПЕК. Эта группа по-прежнему рассматривается как структура, отдельная от ОПЕК.

Аналитики Альфа-банка также отмечают ряд важных кадровых перестановок в составе парламента Европы, что подогревает фондовые рынки региона. Так, например, назначение директора-распорядителя МВФ Лагард главой ЕЦБ вместо Драги может привести к дальнейшим монетарным стимулам регулятора, что поддержит целый ряд активов, в том числе акции. Сейчас инвесторы ждут заседания ФРС, которое состоится в конце июля.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, доходность по инструментам с низким риском продолжает снижаться - 10-летние казначейские обязательства США уже приносят всего 1,95% дохода в год. Соответственно, если валюты фондирования теряют свою доходность, то капитал идет туда, где может заработать больше. Российский рынок - один из объектов таких инвестиций.

Перед дивидендной отсечкой выросли бумаги "Аэрофлота" (дивиденды - 2,69 рубля на акцию) и "Татнефти" (32,38 рубля на акцию каждого типа), также сохраняется повышенный спрос на бумаги АФК "Система", которая постепенно выходит из кризиса, связанного с огромными выплатами по иску "Роснефти" и "Башнефти" (MOEX: BANE).

Российскому рынку акций внешние тревоги пока не мешают обновлять исторические максимумы по индексу МосБиржи. Высокая доходность акций крупнейших корпораций привлекает нерезидентов в условиях падения доходностей валют фондирования, поэтому нельзя исключать дальнейшего роста, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами подъема выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+40,7%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+8,8%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ) ) (+4,3%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,8%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-6,3%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-5,2%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-4,6%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-3,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,8%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-2,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,405 млрд рублей (из них 11,186 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 7,929 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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