03 июля 2019 года 19:05
Котировки евробондов РФ в среду растут на общемировом подъеме спроса на рисковые активы
Москва. 3 июля. Котировки российских еврооблигаций в среду растут третий день подряд, импульс этому был придан достижением перемирия в торговой войне между США и Китаем на саммите G20 в выходные. Кроме того, аппетит инвесторов к риску поддерживается ожиданиями смягчения денежно кредитной политики ФРС США и ЕЦБ позднее в этом году, а также соглашением ОПЕК+ о продлении до конца марта следующего года сделки о снижении нефтедобычи, отмечают эксперты.
Американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка повышаются перед выходным днем на биржах США в четверг, 4 июля, в связи с празднованием Дня независимости, как следствие, суверенные спреды немного сужаются к доходности базовых активов.
Цены российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК поднялись по отношению к закрытию 2 июля на 8 базисных пунктов и составили 113,24% от номинала, что соответствует доходности 2,98% годовых (снижение на 4 базисных пункта).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 1 базисный пункт по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,66% от номинала. Их доходность снизилась на 1 пункт и составила 1,71% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3 базисных пункта по сравнению со вторником и составил 127 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению ко 2 июля на 57 базисных пунктов - до 123,13% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 4,32% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 60 базисных пунктов - до 118,91% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 4,31% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 19 базисных пунктов - до 107,22% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,56% годовых), с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 107,36% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,99% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 48 базисных пунктов - до 112,24% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,48% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 21 базисный пункт, до 103,96% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,67% годовых).
"В целом в среду рынок государственных еврооблигаций выглядит уверенным, а котировки большинства выпусков растут. Основной лейтмотив укрепления рынка остается прежним - это ожидания снижения ставок со стороны ФРС США. Доходности десятилетних US Treasuries достигли минимальных отметок с 2016 года, так как рынок пытается дисконтировать снижение ставки. Завтра в США выходной день, поэтому уже сегодня рынок довольно разряженный, а в пятницу ждем данных от Минтруда США. Если не будет обострения внешнеполитического фона в связи с Ираном и торговых войн, рынок будет оставаться стабильным в ожидании смягчения денежно-кредитной политики в США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
Опубликовано: /Финмаркет/
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