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Главная / Мнения аналитиков / Сохраняем целью роста индекса МосБиржи район 2900 пунктов - Промсвязьбанк
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03 июля 2019 года 19:02
Сохраняем целью роста индекса МосБиржи район 2900 пунктов - Промсвязьбанк
"В среду российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы на позитивном внешнем фоне. Так, покупкам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,5% соответственно. Дополнительным фактором стало некоторое восстановление на рынке энергоносителей, где, несмотря на достаточно слабые данные от Минэнерго США, показавшие снижение запасов нефти лишь на 1,1 млн баррелей, ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтянулся на 0,3%, поднявшись выше 63 долларов. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи прибавил 0,4%, достигнув 2820 пунктов. Лидерами торгов выступили Система и Полюс, рост которых составил 4% и 3,4%. Хуже рынка торговались НЛМК и Ростелеком, упавшие на 1,4% и 2% соответственно. Индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от майских минимумов. Кроме него, ближайшими, хоть и слабыми, поддержками для рынка могут стать отметки 2780 и 2730 пунктов. При этом мы сохраняем целью роста индекса МосБиржи район 2900 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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03 июля 2019 года 19:50
Рубль вечером немного ослабил снижение к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках
Москва. 3 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине менее заметными темпами, чем в первой половине торгов, благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках. читать дальше
.03 июля 2019 года 19:30
Москва. 3 июля. Рынок акций РФ в среду продолжил обновление максимума по индексу МосБиржи на фоне коррекционного отскока нефти и роста фондовых площадок Европы и США, локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома", обновившие на закрытие торгов максимум с августа 2008 года. читать дальше
.03 июля 2019 года 19:05
Москва. 3 июля. Котировки российских еврооблигаций в среду растут третий день подряд, импульс этому был придан достижением перемирия в торговой войне между США и Китаем на саммите G20 в выходные. Кроме того, аппетит инвесторов к риску поддерживается ожиданиями смягчения денежно кредитной политики ФРС США и ЕЦБ позднее в этом году, а также соглашением ОПЕК+ о продлении до конца марта следующего года сделки о снижении нефтедобычи, отмечают эксперты. читать дальше
.03 июля 2019 года 18:21
На внутреннем межбанковском рынке ситуация с рублевой ликвидностью продолжает улучшаться - ИК "Велес Капитал"
"Среду рубль начал с ослабления, оказавшись под давлением глобального укрепления доллара на развивающихся рынках и продолжавшей дешеветь стоимости нефти (котировки марки Brent в утренние часы были совсем близки к отметке в 62 долл. за баррель, ниже которой в последний раз пребывали 19 июня). -... читать дальше
.03 июля 2019 года 17:19
"Несмотря на нейтральный фон на глобальных площадках, снижение накала в торговых конфликтах США и Китая и отсутствие распродаж после достижения максимумов американскими индексами, большинство участников финансовых и товарных рынков начинают закладывать в своих стратегиях потенциал замедления... читать дальше
.03 июля 2019 года 16:34
Сторонники мягкой политики в руководстве ЕЦБ и ФРС США станут позитивом для финансовых рынков - Julius Baer
"В Европейском Союзе и США были объявлены кандидаты на ключевые должности, ответственные за определение денежно-кредитной политики. Во главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) не будет сторонника жесткой политики в лице главы Бундесбанка, а в совет управляющих ФРС США могут войти два новых... читать дальше
.03 июля 2019 года 15:55
Москва. 3 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне повышенного спроса на валютную ликвидность под конвертацию дивидендных выплат крупных российских компаний. читать дальше
.03 июля 2019 года 15:53
"Во вторник стало известно о продлении соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК+, - напоминает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - При этом Саудовская Аравия и Российская Федерация не смогли найти консенсус по поводу необходимости еще... читать дальше
.03 июля 2019 года 15:25
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, рассматривают сообщение от том, что "НОВАТЭК" получил от "Ямал СПГ" первый транш выплат в счет пропорционального финансирования проекта компанией, является позитивным фактором с точки зрения котировок акций... читать дальше
.03 июля 2019 года 15:15
Доходность длинных ОФЗ вырастет еще на 2-4 б. п. на фоне свежего предложения со стороны Минфина и ослабления рубля - Sberbank CIB
"В сегодняшнем интервью агентству Reuters председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал возможность снижения ключевой ставки в июне на 25 или 50 б. п. и в итоге принял решение в пользу первого варианта, т. к. Центробанк предпочитает "двигаться более умеренными шагами, для... читать дальше
.03 июля 2019 года 14:50
Потенциал для дальнейшего роста котировок ОФЗ присутствует лишь в случае, если ключевая ставка в следующие 12 месяцев опустится ниже 6,5% - Райффайзенбанк
"На сегодняшнем аукционе вновь предлагаются длинные бумаги (15летнего выпуска ОФЗ 26225) номинальным объемом 20 млрд руб. За неделю, прошедшую с прошлого аукциона (когда размещался 11летний выпуск 26228), кривая доходностей ОФЗ сдвинулась незначительно вниз (на 2-5 б.п.), при этом на остальных... читать дальше
.03 июля 2019 года 14:26
Новости о назначениях в руководстве мировых ЦБ могут указывать на продолжение мягкой монетарной политики - БКС
"Нервозность вернулась на фондовый рынок на фоне волатильности цен на нефть и нацеленности части игроков на фиксацию прибыли, - указывает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Надежды на скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем постепенно ослабевают, потому что торговое... читать дальше
.03 июля 2019 года 14:08
Доллар США может ослабеть после выхода данных по занятости, рекомендуем покупать пару EUR/USD на уровне 1,129, целевой уровень - 1,135 - Sberbank CIB
"Учитывая, что в июньском индексе Markit PMI индикатор занятости был довольно низким (хотя данные ISM этого не подтвердили), мы не исключаем, что отчет ADP второй месяц подряд продемонстрирует слабый рост числа рабочих мест. В этом случае на рынке усилятся ожидания того, что в июле ФРС снизит... читать дальше
.03 июля 2019 года 13:44
К середине недели нефтяные цены опускаются до значений вблизи 62,5$, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Данные понижательные движения, на взгляд эксперта, имеют характер коррекции и не приведут к драматическому обвалу нефтяных котировок в летней перспективе. Тем не... читать дальше
.03 июля 2019 года 13:20
"Рубль развивает планомерное отступление в парах с долларом и евро. - констатируют аналитики FxPro. - Так, USD/RUB в среду утром торгуется вблизи 63.55, прибавляя 23 копейки с начала дня и вернувшись к уровням двухнедельной давности. EUR/RUB прибавляет 20 копеек до 71.62, хотя на глобальном... читать дальше
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