На внутреннем межбанковском рынке ситуация с рублевой ликвидностью продолжает улучшаться - ИК "Велес Капитал"

"Среду рубль начал с ослабления, оказавшись под давлением глобального укрепления доллара на развивающихся рынках и продолжавшей дешеветь стоимости нефти (котировки марки Brent в утренние часы были совсем близки к отметке в 62 долл. за баррель, ниже которой в последний раз пребывали 19 июня). - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В результате уже на открытии американская валюта закрепилась выше 63,5 руб. Однако в середине дня доллар был вынужден скорректироваться ниже 63,45 руб. после сообщения Минфина о сокращении объема дневных покупок валюты на ближайший месяц более чем в полтора раза. Тем не менее, коррекция доллара продлилась недолго, американская валюта продолжила наступление, и к окончанию рабочего дня рубль выступал одним из главных аутсайдеров на площадках EM, теряя порядка 0,3%. На внутреннем межбанковском рынке ситуация с рублевой ликвидностью продолжает улучшаться. Ставка MosPrime o/n снизилась еще на 4 бп, а спрос банков на аукционах РЕПО Федерального казначейства еще немного сократился, составив половину от предложенного в среду лимита".

Также эксперт отметил, что в течение дня рублю не помогли не только новости о сокращении валютных покупок Минфином, но и вышедшие в плюс нефтяные котировки и коррекция доллара на мировых площадках после слабой макростатистики, появившейся ближе к вечеру. Специалист ИК "Велес Капитал" не исключает, что позиции рубля ослабляются под влиянием возросшего спроса внутренних участников на валютную ликвидность. В данном контексте определенным индикатором станет завтрашний депозитный аукцион в валюте Федерального казначейства, который уже длительное время не вызывал интереса у банков.