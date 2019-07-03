В ближайшие дни возможен коррекционный откат мировых фондовых индексов - ГК "ФИНАМ"

"Несмотря на нейтральный фон на глобальных площадках, снижение накала в торговых конфликтах США и Китая и отсутствие распродаж после достижения максимумов американскими индексами, большинство участников финансовых и товарных рынков начинают закладывать в своих стратегиях потенциал замедления мировой экономики в периоде от полугода до нескольких лет. Ухудшение прогнозов по темпам роста мировой экономики заставляет все больше центральных банков развитых стран вовлекаться в мягкую версию валютных войн - снижая ставки, либо обещая сделать это в ближайшем будущем. Как результат, мы наблюдаем тенденцию к снижению доходности долгосрочных государственных облигаций развитых стран: американские 10-летние казначейские обязательства показывают снижение доходности до 1,95%, а немецкие облигации обновили свои исторические минимумы до -0,40%. Это следует рассматривать как признак беспокойства по поводу долгосрочных темпов роста, несмотря на ожидания стимулов в краткосрочной перспективе. Снижение доходности является сигналом тревоги, в ближайшие дни возможен коррекционный откат фондовых индексов", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.

.

Компании упоминаемые в новости: Банк Санкт-Петербург