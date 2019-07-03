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03 июля 2019 года 15:55

Рубль слабеет к доллару и евро на фоне спроса на валюту под конвертацию дивидендных выплат

Москва. 3 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне повышенного спроса на валютную ликвидность под конвертацию дивидендных выплат крупных российских компаний.

Курс доллара США составил 63,61 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,8 руб./EUR1, подорожав на 38,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,03 копейки - до 67,3 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 июля на 26,86 копейки, до 63,4951 руб./$1, и увеличил курс евро на 19,54 копейки, до 71,6034 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах в условиях спроса на валютную ликвидность под конвертацию дивидендных выплат крупных российских компаний со значительной долей нерезидентов в акциях. Иностранные держатели российских акций конвертируют рублевые дивиденды в валюту вывода этих средств в свои юрисдикции. По оценкам аналитиков ITI Capital, общий спрос на валюту под эти цели составит не менее $14 млрд, значительная часть которых будет приобретаться в период до конца июля. При этом рубль выглядит несколько хуже валют-аналогов и почти не реагирует на позитивную динамику других рисковых активов.

Кроме того, рубль ранее лишь незначительно повысился к доллару и евро на решении Минфина уменьшить объем покупки валюты в июле, после чего быстро вернулся на уровни до объявления решения. Совокупный объем средств, направляемых ведомством на эти цели в рамках бюджетного правила, составит с 5 июля по 6 августа 231 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период 10 млрд рублей, сообщил Минфин. Это значительно меньше, чем в период с 7 июня по 4 июля - 310,3 млрд рублей (ежедневный объем - 16,3 млрд рублей).

ЦБ с 1 февраля также приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд). Ежедневный объем дополнительных операций составляет примерно 2,8 млрд рублей.

Как отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, рубль начал торги в среду заметным ослаблением, но после сообщения Минфина немного скорректировался вверх. "Тем не менее, даже с учетом коррекции доллара российская валюта к началу второй половины дня оставалась в числе аутсайдеров на развивающихся рынках, ускорив снижение и теряя около 0,5%", - подчеркнул Кравченко.

ЦБ РФ подтвердил намерение перейти к нейтральной денежно-кредитной политике к середине 2020 года, анонсированное по итогам июньского совета директоров. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор предпочитает короткие шаги снижения, но допускает и другие варианты.

"В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в ближайшее время, мы будем выбирать траекторию этого снижения - чуть быстрее или чуть медленнее, если будут причины проявлять большую осторожность. Поэтому мы допускаем вариативность скорости смягчения", - сказала Набиуллина в интервью Reuters. По ее словам, на столе у членов совета было три варианта - оставить ставку неизменной, снизить на 25 пунктов и на 50 пунктов. Отвечая на вопрос, почему ЦБ не выбрал вариант более широкого шага, она сказала: "При прочих равных условиях мы стараемся двигаться более умеренными шагами для того, чтобы экономика адаптировалась к нашим новым решениям".

"Интересным для локального рынка является заявление ЦБ РФ о том, что на последнем заседании рассматривалась возможность снижения ключевой ставки даже на 50 б.п. (но было принято решение о снижении на 25 б.п. из-за риска всплеска бюджетных расходов). Оно указывает на то, что сейчас мы находимся лишь в начале цикла снижения ключевой ставки, нейтральный уровень которой, по оценкам ЦБ РФ, находится в диапазоне 6-7%. По нашему мнению, учитывая сворачивание темы санкций и вероятное отсутствие торговой войны, нейтральная ставка находится ближе к нижней границы этого диапазона (которая может быть достигнута к середине следующего года)", - отметили аналитики Райффайзенбанка.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в среду после резкого падения накануне, поддержку котировкам оказывают данные о снижении запасов нефти в США. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,2% - до $63,15 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись к этому времени на 0,82% - до $56,71 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 5 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 387 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 4 базисных пункта - до 7,6% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних отметках - 7,83%, 7,99% и 8,06% годовых соответственно.

"На внутреннем межбанковском рынке с началом нового месяца ситуация с рублевой ликвидностью постепенно улучшается. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снижалась два дня подряд и вернулась к уровням, предшествовавшим уплате основных налоговых платежей в конце июня. В свою очередь, на ежедневном аукционе РЕПО с Федеральным казначейством спрос банков-участников во вторник сократился примерно на 100 млрд рублей по сравнению с предыдущим днем. Кроме того, на недельном депозитном аукционе ЦБ банки увеличили объем размещения по сравнению с итогами неделей ранее (когда был пик уплаты налогов) на 373 млрд рублей - объем превысил 1 трлн рублей", - отметил Кравченко.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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