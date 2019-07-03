Сторонники мягкой политики в руководстве ЕЦБ и ФРС США станут позитивом для финансовых рынков - Julius Baer

"В Европейском Союзе и США были объявлены кандидаты на ключевые должности, ответственные за определение денежно-кредитной политики. Во главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) не будет сторонника жесткой политики в лице главы Бундесбанка, а в совет управляющих ФРС США могут войти два новых члена, являющиеся приверженцами низких процентных ставок. Эти новости являются позитивом для финансовых рынков. В Европе, наконец, определились с кандидатами на ключевые посты: Урсула фон дер Ляйен номинирована на должность главы Еврокомиссии, а Кристин Лагард может стать преемником Марио Драги во главе ЕЦБ. Несмотря на то, что в Европейском парламенте возможна некоторая оппозиция, обе кандидатуры, скорее всего, в итоге будут одобрены. Это позволит избежать риска появления сторонника ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне ближайшей осенью. Тем временем, президент США номинировал Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон в совет управляющих американского Федрезерва. Оба кандидата выступают за мягкую денежно-кредитную политику регулятора. Новости о номинантах на ключевые посты будут иметь ограниченный эффект на рынки в ближайшей перспективе. Однако на среднесрочном горизонте последствия не стоит недооценивать. Сторонники мягкой политики во главе крупнейших центробанков мира могут заметно повлиять на будущее финансовых индексов". - отмечает руководитель аналитического департамента Julius Baer Кристиан Гаттикер.