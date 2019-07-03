Нефть дешевеет на рисках избытка предложения - Julius Baer

"Во вторник стало известно о продлении соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК+, - напоминает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - При этом Саудовская Аравия и Российская Федерация не смогли найти консенсус по поводу необходимости еще большего сокращения добычи. На этом фоне котировки "черного золота" оказались под давлением, которое усиливают риски замедления роста мировой экономики. По нашим оценкам, цены находятся несколько ниже фундаментально обоснованного уровня. После того, как на саммите G20 президент Владимир Путин объявил о продлении сделки об ограничении добычи нефти до марта 2020 года, сложилось впечатление, что Россия и Саудовская Аравия разделяют видение ситуации на нефтяном рынке. Несмотря на подтверждение решения на встрече ОПЕК во вторник, между двумя крупнейшими производителями нефти возникло разногласие. Эр-Рияд выступил за дополнительное сокращение добычи для еще более активного снижения мировых запасов и стимулирования роста цен, что было встречено оппозицией со стороны официальной Москвы. Продление соглашения ОПЕК+ означает, что Россия и члены нефтяного картеля уступят еще большую долю рынка сланцевым производителям из США на фоне продолжения общего роста рынка. Заявление Саудовской Аравии выглядит так, как будто ее чиновники все сильнее беспокоятся о падении спроса на сырье из-за ухудшения динамики мировой экономики. В итоге котировки во вторник потеряли более 4%".

Спрос на нефть, по мнению эксперта Julius Baer, действительно выглядит слабым, а объем потребления во многих странах не превышает уровни аналогичного периода прошлого года. "При этом мы не отмечаем сильных сдвигов в балансе спроса и предложения в последние месяцы, что позволяет говорить о том, что колебания цен вызваны в основном изменением рыночных настроений. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор и считаем, что нефть торгуется чуть ниже фундаментально обоснованных уровней. Общая картина для рынка остается без изменений, и коридор движения котировок продолжают определять уровень издержек сланцевых производителей и инфляция топливных цен", - заключает Карстен Менке.