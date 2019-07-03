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Главная / Мнения аналитиков / Нефть дешевеет на рисках избытка предложения - Julius Baer
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03 июля 2019 года 15:53
Нефть дешевеет на рисках избытка предложения - Julius Baer
"Во вторник стало известно о продлении соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК+, - напоминает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - При этом Саудовская Аравия и Российская Федерация не смогли найти консенсус по поводу необходимости еще большего сокращения добычи. На этом фоне котировки "черного золота" оказались под давлением, которое усиливают риски замедления роста мировой экономики. По нашим оценкам, цены находятся несколько ниже фундаментально обоснованного уровня. После того, как на саммите G20 президент Владимир Путин объявил о продлении сделки об ограничении добычи нефти до марта 2020 года, сложилось впечатление, что Россия и Саудовская Аравия разделяют видение ситуации на нефтяном рынке. Несмотря на подтверждение решения на встрече ОПЕК во вторник, между двумя крупнейшими производителями нефти возникло разногласие. Эр-Рияд выступил за дополнительное сокращение добычи для еще более активного снижения мировых запасов и стимулирования роста цен, что было встречено оппозицией со стороны официальной Москвы. Продление соглашения ОПЕК+ означает, что Россия и члены нефтяного картеля уступят еще большую долю рынка сланцевым производителям из США на фоне продолжения общего роста рынка. Заявление Саудовской Аравии выглядит так, как будто ее чиновники все сильнее беспокоятся о падении спроса на сырье из-за ухудшения динамики мировой экономики. В итоге котировки во вторник потеряли более 4%". Спрос на нефть, по мнению эксперта Julius Baer, действительно выглядит слабым, а объем потребления во многих странах не превышает уровни аналогичного периода прошлого года. "При этом мы не отмечаем сильных сдвигов в балансе спроса и предложения в последние месяцы, что позволяет говорить о том, что колебания цен вызваны в основном изменением рыночных настроений. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор и считаем, что нефть торгуется чуть ниже фундаментально обоснованных уровней. Общая картина для рынка остается без изменений, и коридор движения котировок продолжают определять уровень издержек сланцевых производителей и инфляция топливных цен", - заключает Карстен Менке.
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03 июля 2019 года 19:50
Рубль вечером немного ослабил снижение к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках
Москва. 3 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине менее заметными темпами, чем в первой половине торгов, благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках. читать дальше
.03 июля 2019 года 19:30
Москва. 3 июля. Рынок акций РФ в среду продолжил обновление максимума по индексу МосБиржи на фоне коррекционного отскока нефти и роста фондовых площадок Европы и США, локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома", обновившие на закрытие торгов максимум с августа 2008 года. читать дальше
.03 июля 2019 года 19:05
Москва. 3 июля. Котировки российских еврооблигаций в среду растут третий день подряд, импульс этому был придан достижением перемирия в торговой войне между США и Китаем на саммите G20 в выходные. Кроме того, аппетит инвесторов к риску поддерживается ожиданиями смягчения денежно кредитной политики ФРС США и ЕЦБ позднее в этом году, а также соглашением ОПЕК+ о продлении до конца марта следующего года сделки о снижении нефтедобычи, отмечают эксперты. читать дальше
.03 июля 2019 года 19:02
"В среду российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы на позитивном внешнем фоне. Так, покупкам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов индексы Dow... читать дальше
.03 июля 2019 года 18:21
На внутреннем межбанковском рынке ситуация с рублевой ликвидностью продолжает улучшаться - ИК "Велес Капитал"
"Среду рубль начал с ослабления, оказавшись под давлением глобального укрепления доллара на развивающихся рынках и продолжавшей дешеветь стоимости нефти (котировки марки Brent в утренние часы были совсем близки к отметке в 62 долл. за баррель, ниже которой в последний раз пребывали 19 июня). -... читать дальше
.03 июля 2019 года 17:19
"Несмотря на нейтральный фон на глобальных площадках, снижение накала в торговых конфликтах США и Китая и отсутствие распродаж после достижения максимумов американскими индексами, большинство участников финансовых и товарных рынков начинают закладывать в своих стратегиях потенциал замедления... читать дальше
.03 июля 2019 года 16:34
Сторонники мягкой политики в руководстве ЕЦБ и ФРС США станут позитивом для финансовых рынков - Julius Baer
"В Европейском Союзе и США были объявлены кандидаты на ключевые должности, ответственные за определение денежно-кредитной политики. Во главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) не будет сторонника жесткой политики в лице главы Бундесбанка, а в совет управляющих ФРС США могут войти два новых... читать дальше
.03 июля 2019 года 15:55
Москва. 3 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне повышенного спроса на валютную ликвидность под конвертацию дивидендных выплат крупных российских компаний. читать дальше
.03 июля 2019 года 15:25
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, рассматривают сообщение от том, что "НОВАТЭК" получил от "Ямал СПГ" первый транш выплат в счет пропорционального финансирования проекта компанией, является позитивным фактором с точки зрения котировок акций... читать дальше
.03 июля 2019 года 15:15
Доходность длинных ОФЗ вырастет еще на 2-4 б. п. на фоне свежего предложения со стороны Минфина и ослабления рубля - Sberbank CIB
"В сегодняшнем интервью агентству Reuters председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал возможность снижения ключевой ставки в июне на 25 или 50 б. п. и в итоге принял решение в пользу первого варианта, т. к. Центробанк предпочитает "двигаться более умеренными шагами, для... читать дальше
.03 июля 2019 года 14:50
Потенциал для дальнейшего роста котировок ОФЗ присутствует лишь в случае, если ключевая ставка в следующие 12 месяцев опустится ниже 6,5% - Райффайзенбанк
"На сегодняшнем аукционе вновь предлагаются длинные бумаги (15летнего выпуска ОФЗ 26225) номинальным объемом 20 млрд руб. За неделю, прошедшую с прошлого аукциона (когда размещался 11летний выпуск 26228), кривая доходностей ОФЗ сдвинулась незначительно вниз (на 2-5 б.п.), при этом на остальных... читать дальше
.03 июля 2019 года 14:26
Новости о назначениях в руководстве мировых ЦБ могут указывать на продолжение мягкой монетарной политики - БКС
"Нервозность вернулась на фондовый рынок на фоне волатильности цен на нефть и нацеленности части игроков на фиксацию прибыли, - указывает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Надежды на скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем постепенно ослабевают, потому что торговое... читать дальше
.03 июля 2019 года 14:08
Доллар США может ослабеть после выхода данных по занятости, рекомендуем покупать пару EUR/USD на уровне 1,129, целевой уровень - 1,135 - Sberbank CIB
"Учитывая, что в июньском индексе Markit PMI индикатор занятости был довольно низким (хотя данные ISM этого не подтвердили), мы не исключаем, что отчет ADP второй месяц подряд продемонстрирует слабый рост числа рабочих мест. В этом случае на рынке усилятся ожидания того, что в июле ФРС снизит... читать дальше
.03 июля 2019 года 13:44
К середине недели нефтяные цены опускаются до значений вблизи 62,5$, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Данные понижательные движения, на взгляд эксперта, имеют характер коррекции и не приведут к драматическому обвалу нефтяных котировок в летней перспективе. Тем не... читать дальше
.03 июля 2019 года 13:20
"Рубль развивает планомерное отступление в парах с долларом и евро. - констатируют аналитики FxPro. - Так, USD/RUB в среду утром торгуется вблизи 63.55, прибавляя 23 копейки с начала дня и вернувшись к уровням двухнедельной давности. EUR/RUB прибавляет 20 копеек до 71.62, хотя на глобальном... читать дальше
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